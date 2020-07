Un projecte amb drons fets a Moià s'aplicarà a la restauració d'explotacions a cel obert

Una nova metodologia mitjançant l'ús de drons suposarà un gran avenç en el seguiment de la restauració ecològica de les explotacions mineres a cel obert. Així ho consideren la Generalitat i el CREAF, que ahir van presentar el projecte, i que entre altres compta amb la participació de l'empresa moianesa de drons CATUAV, i del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, amb seu a Solsona. A més, una explotació de pedra decorativa de Castellgalí ha servit de banc de proves.

Aquesta nova metodologia, que van presentar la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Mercè Rius, i l'investigador del CREAF Vicenç Carabassa, permet fer un seguiment detallat tant del projecte de rehabilitació de la zona explotada com del procés d'explotació. S'aconsegueix amb l'ús de drons, que poden sobrevolar les mines ràpidament, obtenir dades de qualitat i objectives, una topografia d'alta precisió i evitar haver de fer la feina des de terra. A més, amb l'ús de sensors i càmeres, poden fer més d'una acció a la vegada i obtenir imatges aèries de molt detall.

El protocol s'ha fet en col·laboració amb moltes entitats, públiques i privades, incloses empreses fabricants de drons i que ofereixen serveis associats al seu ús. En aquest sentit, personal d'investigació implicat en el projecte ha pogut testar diferents models de drons, inclòs un d'ala fixa dissenyat i fabricat per l'empresa de Moià CATUAV, amb la col·laboració d'Exodronics. Aquest dron té un vol ràpid, semblant al d'un avió, a diferència dels altres que volen com un helicòpter, i ha permès sobrevolar mines a cel obert de grans dimensions en menys d'una hora, quan a peu s'hi hauria estat dies.

D'altra banda, des del 2017 el CREAF col·labora amb una explotació de pedra decorativa a Cas-tellgalí que ha estat banc de proves per al protocol. A Castellgalí hi ha zones que es van explotar fa vint anys on ara ja ha crescut bosc jove, altres de restaurades fa 15 anys, i altres de més recents.