Educació prepara l'ampliació de l'institut escola de Castellterçol

Castellterçol veu més a prop l'esperada ampliació de l'institut escola, després que el departament d'Educació l'ha inclòs dins el paquet de grans obres de nova construcció o reforma previstes per d'aquí al 2026. En total són 17 actuacions que se sumen a les 71 que ja hi ha en marxa o pressupostades, i que ara s'amplien amb una modificació del Pla Econòmic i Financer d'Inversions, per un import total de 91 milions d'euros.

L'obra concreta de Castellterçol no té data d'inici i ni tan sols projecte, però la intenció és posar-s'hi a treballar en breu. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, va assegurar ahir que el departament «està en disponibilitat de començar ja» a planificar el conjunt de les obres, que en el cas de Castell-terçol preveuen un pressupost d'entrada de 4.070.000 euros.

Serviran per ampliar l'edifici que històricament havia estat l'escola de primària Ramona Calvet, i que ha de créixer en espai per poder encabir els alumnes de 1r a 4t d'ESO que esperen incorporar-s'hi des que fa uns anys es va introduir la secundària al poble. Mentrestant, estudien en uns bar-racons situats en un terreny municipal separat de l'escola.

La idea inicial és construir un tercer pis sobre l'edifici de l'escola, si bé no es descarta fer un edifici nou aprofitant l'espai de pati. L'alcalde, Isaac Burgos, va explicar ahir que aquesta tardor s'obrirà un procés participatiu entre l'entorn educatiu del poble per parlar del futur del centre i de les opcions d'ampliació, i les conclusions es traslladaran després al departament. De fet, l'Ajuntament ja té en marxa o previstes diverses actuacions complementàries prèvies a l'ampliació, com l'assentament d'un mur per assegurar un talús, la pacificació del tram que connecta la carretera amb l'escola perquè sigui de preferència per a vianants, o la connexió del pati amb el parc del Bosc de Can Sedó, amb l'objectiu d'integrar-lo en un mateix espai perquè, si convé (si per exemple s'opta per fer un nou edifici a peu pla), pugui servir de pati encara que no es consideri terreny propi de l'escola.

Burgos ha explicat que no hi ha terminis concrets ni d'inici ni d'acabament de l'obra (més enllà del compromís que estarà acabada el 2026), però confia que el departament treballi en el projecte el 2021, i que entre el 2021 i el 2022 ja el pugui començar a executar. Diu que també dependrà de l'alternativa final, tenint en compte que si s'opta per fer un tercer pis, es demanarà concentrar les obres en dos estius, si bé l'alcalde no descarta la possibilitat de traslladar temporalment tots els alumnes a espais municipals alternatius mentre durin els treballs.

En el paquet d'actuacions previstes per Educació al qual ara s'afegeix Castellterçol, també hi ha les escoles del Bruc, Castellcir, Fonollosa, Llívia, Pla del Puig de Sant Fruitós, la Serreta de Santpedor, i El Vinyet de Solsona; i els instituts Badia i Margarit d'Igualada, i Creu de Saba d'Olesa.