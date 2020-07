Sant Quirze Safaja és el poble més reciclador de Catalunya

Sant Quirze Safaja té l'honor de ser el poble més reciclador de Catalunya. Així es constata en les dades per municipis de gestió de les deixalles del 2019, i així ho ha comunicat a l'Ajuntament l'Agència de Residus. I és que aquesta petita població del Moianès (670 empadronats) ho recicla pràcticament tot. El seu índex de reciclatge és del 92,87%, quan la mitjana del país se situa en el 44,77%. Darrere de Sant Quirze hi ha només 9 municipis més (dels 947 que hi ha a tot Catalunya) que tenen un índex per sobre del 90%.

El cas de Sant Quirze és encara més significatiu si es té en compte que, tot just l'any anterior, el seu nivell de reciclatge era del 41%. La clau d'aquest salt tan contundent que l'ha dut a més que duplicar el percentatge té un nom molt clar: porta a porta. És el sistema de recollida que van implantar el 8 d'octubre del 2018, en substitució del tradicional d'illes de contenidors, tal com ha detallat l'alcaldessa, Anna Guixà, que subratlla que és un porta a porta «al 100%». És a dir, per totes les cases i nuclis, sense excepció (es fa un recorregut diari de recollida de 45 quilòmetres), i «sense illes d'emergència [punts concrets de contenidors]», tret d'una per a masies disseminades, «tancada i amb control d'accés».

I és que els índexs de reciclatge anteriors a la implantació del nou sistema (aquell 41%) portaven afegit un factor que l'acabava de pervertir. En aquell moment, segons detalla Guixà, les dades reflectien que a Sant Quirze Safaja es generaven de mitjana 2,5 quilos de deixalles per habitant i dia, mentre que la mitjana de Catalunya era d'1,5.

El que van constatar, segons explica l'alcaldessa, és que els contenidors se'ls omplien sobretot els caps de setmana, essencialment els situats en dos punts de la carretera C-59, que creua el poble. I és que els dos municipis veïns més propers, Sant Feliu i Castellterçol, amb alts índex de segons residents, ja tenien implantat el porta a porta, i part de les deixalles acabaven a Sant Quirze.

La implantació del nou sistema els ha permès tallar també aquest problema, que distorsionava les seves xifres. Guixà destaca que «hem fet molt treball pedagògic, molta atenció personalitzada, sobretot amb la gent gran i detectant i corregint els casos en què la separació no es feia correctament». Amb la implantació, i preveient que donaria bons resultats, l'Ajuntament va aplicar ja per al 2019 una rebaixa del 7,5% en la taxa de les deixalles, i Guixà avança que per al 2021 ja es plantegen implantar la taxa de deixalles personalitzada: una quota en funció del nivell de reciclatge.