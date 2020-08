El Govern tindrà l'any que ve el projecte d'actuació a la C-59 i preveu iniciar-hi obres

El departament de Territori ha pres el compromís d'actuar a la carretera C-59, al tram entre Moià i Sant Feliu de Codines, a partir del 2021, un cop disposi del projecte que ha de definir el conjunt d'actuacions que s'han de dur a terme en aquesta carretera, focalitzades a millorar-ne la seguretat. Un projecte la redacció del qual es preveu adjudicar entre els propers mesos de setembre i octubre, i que s'espera que estigui llest a començament de l'any vinent.

Aquesta és la previsió que ha concretat a aquest diari el secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, que aquesta setmana ha mantingut una trobada amb representants polítics i socials del Moianès, acompanyat del director d'Infraestructures de Mobilitat, Xavier Flores, per tractar aquest tema. I és que cal recordar que la situació d'aquesta carretera ha motivat la creació d'una plataforma ciutadana que en reivindica la millora i que ha activat una recollida de firmes. De fet, representants d'aquest col·lectiu també van participar en la trobada.

Tant Gavín com Flores van posar de manifest que connecta el Moianès amb amb el Vallès i l'autopista AP-7, entre Santa Perpètua i Mollet, és una via «que considerem un dels eixos importants del país», però que alhora és una via molt heterogènia, ja que al llarg dels seus 53 quilòmetres de longitud registra trànsits que van dels prop de 40.000 vehicles de mitjana diària al tram situat al Vallès, fins als poc més de 500 entre l'Estany i la connexió amb l'eix Transversal (on finalitza), passant pels aproximadament 5.000 de mitjana entre Moià i Sant Feliu.

Tots dos subratllaven també que fa anys que s'estan fent actuacions continuades de millora en aquesta C-59, tot i que admetien que s'han concentrat essencialment en el tram més transitat, de Sant Feliu cap a Caldes de Montbui, i que és hora de concentrar també esforços a la part més moianesa. El secretari d'Infraestructures i Mobilitat va explicar a aquest diari que l'estudi que es preveu tenir a punt a principi del 2021, amb un pressupost de 78.000 euros, «definirà en quins punts s'ha de fer alguna intervenció. Que no seran tots, perquè n'hi ha que estan en bones condicions». Una intervenció «amb una visió molt global, perquè no pensem fer només una millora del ferm, que hi ha zones que li convé. El que tenim pensat és, allà on tenim trams estrets, fer-hi cunetes americanes [transitables] que facin que la plataforma s'ampliï. També es farà una millora de la senyalització i les balises, perquè certament hi ha zones habituals de boira, on cal reforçar la seguretat. Es buscarà una millora general del confort i la seguretat».

Tot i que el projecte es preveu encarregar-lo a la tardor, l'obra resultant que s'haurà d'executar s'estima que suposarà una inversió d'1,5 milions d'euros. Gavín va destacar que en la trobada mantinguda aquesta setmana «hem compartit el nostre plantejament, però el treballem d'acord amb el territori. Hem exposat la visió del departament i hem recollit suggeriments, per exemple el d'aprofitar l'estudi per analitzar totes les parades de bus de la zona i veure si en cal una adequació».

La plataforma ciutadana sorgida per reclamar la millora de la C-59 incidia en el seu manifest en la prioritat d'ampliar els vorals en els trams de carretera més estrets. També demanava que es doti la via de «més permeabilitat faunística» per reduir el risc d'atropellament d'animals i col·lisions, i que mentre això no es fa efectiu es reforcin les mesures d'advertiment als usuaris «de la perillositat dels trams de concentració d'accidents amb animals ungulats».

Altres reclamacions que s'hi expressaven són les de buscar solucions per als vehicles de gran capacitat i tonatge «fins que la carretera no estigui ben adequada per a la seva circulació amb seguretat»; que s'inclogui la seva millora al Pla Estratègic Comarcal «com una de les principals actuacions estratègiques per al desenvolupament social, econòmic i territorial»; i que es despleguin «algunes de les millores de la C-59 en el marc del Programa d'Actuació Comarcal 2019-2022».

En l'exposició de motius d'aquest manifest s'argumentava que el Servei Català de Trànsit, la Diputació, el departament de Ter-ritori i el RACC van presentar, el desembre passat, l'estudi EuroRAP 2019, que situava la C-59, entre Moià i Caldes de Montbui, com la novena carretera de Catalunya amb més risc d'accident greu o mortal».