Moià reinventa la festa major, amb molta música però en format reduït

Moià s'endinsarà de ple a partir d'avui en la seva festa major, que s'allargarà fins al dia 17, i que s'ha reorientat per adaptar-se a l'actual context de pandèmia però mirant de mantenir el màxim la seva essència. Això vol dir que la música seguirà sent l'eix central, però enlloc de grans concerts, aquesta vegada hi haurà espectacles de petit format, amb cadira i amb aforament limitat.

El programa d'enguany també inclou teatre, màgia, cinema i activitats infantils, que es concentraran bàsicament en dos únics escenaris: el Parc Municipal i, per primer cop, la pista de l'escola Josep Orriols Roca, en substitució de la plaça Major o de la plaça del CAP, on ara hi ha instal·lada una carpa per a les proves PCR. Uns emplaçaments a l'aire lliure, prou amplis per adaptar-hi les diverses activitats programades, i que permeten un fàcil control de l'aforament, segons ha explicat el regidor d'Esports, Cultura i Teixit Associatiu, Gabriel Roselló.



Una Cabra d'Or reduïda

Aquesta nit a les 10 ja es farà un primer tast amb una cantada d'havaneres, i demà hi ha previst un dels plats forts amb un espectacle de Mag Lari, també a les 10 a l'esplanada de baix del Parc Muncipal. Tanmateix, la gran embranzida arriba habitualment amb la Festa de la Cabra d'Or, els dies 10 i 11 d'agost, que enguany també es farà però en format reduït i amb un únic espectacle, dilluns a 2/4 de 8 del vespre a l'esplanada de baix del Parc Municipal, amb cadires i un aforament d'entre 400 i 450 persones (el mateix que es preveu per als actes que es facin en aquest espai, el més ampli de tots). Serà un espectacle preparat expressament per a l'ocasió, inspirat igualment en la llegenda de la Cabra d'Or que habitualment té dues grans representacions, i en què tampoc faltaran les danses, les melodies medievals, i la pròpia cabra, si bé enguany des de l'Ajuntament s'ha demanat que es minimitzin els grups de portadors.



Molta música, però diferent

Les restriccions ocasionades per l'actual context de pandèmia han obligat a replantejar l'oferta musical que hi havia prevista de bon començament, de manera que s'han anul·lat els concerts de gran afluència programats per a les nits, però de cara als grups o dj locals s'han buscat altres alternatives «mirant de reprogramar-los» en hores diferents i formats més restringits. És el cas del concert de la Banda del Carrer Montseny, que s'havia de fer el divendres 14 a la nit, i en canvi, actuarà al vermut musical de l'endemà al migdia. I els dj que havien de sortir després, amenitzaran un chill out el divendres a les 11 de la nit a la piscina.

Per contra, queden suspesos el sopar jove amb concert i cercavila de músics de dijous a la nit, i el que havia de ser el plat fort juvenil: el concert de Gertrudis de la nit del dissabte 15, com també l'actuació musical de versions de l'endemà.

Davant d'aquestes suspensions, l'Ajuntament ha buscat alternatives musicals en ambients «més tranquils», tenint en compte l'ocupació limitada i que el públic ha d'estar assegut, explica Roselló. Per al diumenge 16 d'agost, de 7 de la tarda a 11 de la nit a l'esplanada de baix del Parc Municipal, s'ha previst el Festival F*cking Mots, una proposta que combina diverses disciplines, des de la música electrònica, fins al trap, el reggaeton, la poesia, projeccions audiovisuals, una performance i una jam session. L'endemà, a les 11 de la nit i al mateix lloc, s'ha programat una proposta també nova, que en aquest cas combinarà la música clàssica de l'Orquestra de Cambra del Moianès amb la música electrònica.



Retorns que hauran d'esperar

Més enllà de les activitats de caire musical, la festa major d'enguany també tindrà espectacles i jocs infantils, el tradicional pregó, cinema familiar i a la fresca, un mercat del vi i el formatge, i teatre, amb l'actuació de l'actor Fel Faixedas (ex-Teatre de Guerrilla), divendres a la les 10 de la nit al Parc Municipal, com a plat fort.

Tanmateix, la situació ocasionada per la covid impedirà que la Festa Major de Moià recuperi activitats tradicionals que feia temps que no se celebraven i que l'Ajuntament s'havia plantejat de reincorporar enguany. D'una banda, el correfoc que havien de protagonitzar els Diables de Castellterçol el dimecres 12 d'agost, i de l'altra el tradicional Musical, que s'havia deixat de fer, i que estava programat per al divendres. Tanmateix, les dificultats per completar els assajos «d'un espectacle que mou més d'un centenar de persones» obligarà a posposar-ne el retorn per a l'any que ve.