Moià alça un monòlit en memòria dels veïns que han mort durant la pandèmia

Moià va celebrar ahir un acte en memòria de totes les persones del poble que han mort durant la pandèmia, i ho va fer erigint un petit monument amb una placa de record al parc municipal que en deixarà constància d'una manera permanent. L'acte, que va aplegar unes 150 persones, es va voler emmarcar en la Festa de l'Arbre Fruiter i d'Homenatge a la Vellesa que Moià celebra cada 17 d'agost, i que serveix per acomiadar la festa major.

El monòlit s'ha col·locat en un espai a tocar del llac del parc municipal i incorpora una dedicatòria en vers de l'autora local Glòria Pons escrita en una placa que l'alcalde, Dionís Guiteras, i la regidora de Benestar Social, Laia Bonells, es van encarregar de descobrir. Els acompanyaven altres regidors del consistori i una àmplia representació d'entitats i institucions locals, així com familiars dels difunts que hi ha hagut a Moià durant aquesta pandèmia. Tots van anar dipositant rams als peus del monument després de la inauguració, mentre Sara Vallejo interpretava El cant dels ocells al violoncel.

Una quinzena de morts per covid

«Aquest és un acte per no oblidar que som poble i que som comunitat», apuntava Guiteras en el seu discurs, i també un acte «compartit i senzill, però que volíem que ens arribés a l'ànima». Tal com explicava ell mateix en acabat, la voluntat de l'Ajuntament és dedicar aquest nou espai del parc municipal a totes les víctimes, de covid o no, «que durant aquest temps no han pogut tenir l'acompanyament que segurament haurien volgut les famílies». Per això, tots els grups municipals van considerar convenient impulsar un acte com aquest entenent «que passar el dol col·lectiu ens pot ajudar a ser més forts i superar el tràngol».

L'alcalde recordava ahir que a Moià han mort una quinzena de persones de covid, però des que va començar la pandèmia en total hi ha hagut unes 25 defuncions «que no van poder tenir l'acompanyament i la cerimònia de comiat que segurament les famílies haurien volgut».

La pandèmia, molt present

L'acte en record de les persones mortes els darrers mesos a Moià substituïa ahir al migdia el tradicional vermut que es fa cada 17 d'agost en homenatge als avis, i que enguany s'ha suspès per la covid. De fet, la covid i els seus efectes han estat molt presents a la festa major d'enguany i també en els actes d'ahir. El pregó ja va girar a l'entorn de la pandèmia «com un homenatge no només als metges i les infermeres, sinó també al personal de les residències, als que han atès la gent gran i a totes les famílies que han hagut de cuidar els seus», apuntava l'alcalde. I la data d'ahir es va triar perquè «un homenatge a la vellesa també vol ser un homenatge a la virtut, a la feina feta, a l'experiència, i a com la gent gran ens ha anat cuidant als més joves».

Els actes propis de la Festa de l'Arbre Fruiter i d'Homenatge a la Vellesa previstos per a ahir al vespre tornaven a girar a l'entorn de la pandèmia, tenint en compte que es va nomenar president de la festa d'enguany el director del CAP Moià-Castellterçol, Xavier Lázaro, «com a representant de tota la gent que s'hi ha deixat la pell». També es preveia homenatjar l'Hospital Residència Vila de Moià i Ràdio Moià, en aquest cas per l'emissió durant la pandèmia.