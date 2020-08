ERC exigeix des de Moià que l'Estat retiri el decret sobre els romanents

ERC exigeix la retirada del reial decret llei que permetria a l'Estat utilitzar part del superàvit dels ajuntaments per afrontar els efectes de la pandèmia del coronavirus. Així ho va manifestar ahir el coordinador nacional del partit i vicepresident del Govern, Pere Aragonès, des de Moià, on es va reunir amb alcaldes republicans d'arreu de Catalunya acompanyat pel president del Parlament, Roger Torrent, i amb l'alcalde del municipi amfitrió, Dionís Guiteras.

Aragonès va remarcar que aquests diners són uns «estalvis» que els ajuntaments han de poder disposar per destinar a les polítiques socials, motiu pel qual va exigir al Govern «que derogui» la proposta. En el cas que no ho faci, va fer una crida a la resta de forces polítiques a tombar la proposta al Congrés dels Diputats.

A la sortida de la reunió, i amb la presència dels batlles, els líders republicans van fer una crida conjunta a aturar la proposta del Govern de Sánchez, i Roger Torrent, per la seva banda, va titllar «d'injusta, irresponsable i regressiva» la petició de «quedar-se els estalvis dels veïns». Injusta, segons va dir, «perquè perjudica els que han fet bé la feina»; regressiva perquè «és recentralista, i ni els governs més durs del PP s'haurien atrevit a fer»; i irresponsable en deixar «desemparats els consistoris».

Aragonès va anar més enllà i va exigir al Govern espanyol que aturi el reial decret llei, apel·lant al fet que ara que els ajuntaments «necessiten totes les eines, els hi volen treure». Va demanar als ajuntaments que, de la mateixa manera que faran tots els consistoris governats per ERC, «es plantin» i «no cedeixin».



Moià com a escenari

La trobada dels dos líders republicans amb els alcaldes del partit va tenir lloc a Moià, que fins no fa gaire era un dels municipis més endeutats de Catalunya i que va aconseguir revertir la seva situació i assolir superàvit.

L'alcalde de la població, Dionís Guiteras, va voler deixar clar que per al seu govern no ha estat fàcil poder revertir-la, i, per això, va voler rebutjar fermament la proposta que va formular fa uns quants dies el Govern de l'estat d'acord amb la Federació Espanyola de Municipis. «Entenem que és un xantatge, i no té cap sentit que els estalvis dels ciutadans els gestioni una gent que no té credibilitat en gestionar la seva economia», va lamentar.