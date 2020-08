Monistrol de Calders prepara la recollida porta a porta per a començament d'any

Monistrol de Calders preveu posar en marxa el sistema de recollida de residus porta a porta durant el primer trimestre del 2021. És el nou calendari amb què treballa l'Ajuntament, que s'ha endarrerit un temps a causa de la pandèmia, però que ara espera poder complir, després que ja n'ha aprovat definitivament la implementació. D'aquesta manera, el govern de la CUP farà efectiva una proposta que ja tenia gairebé enllestida en l'anterior mandat, però que va veure frustrada per la moció de censura que el 2016 van promoure conjuntament l'aleshores CDC i MDI-AM (vinculat a ERC) i que va deixar els cupaires a l'oposició.

El nou sistema s'implementarà en paral·lel a una municipalització del servei de recollida de residus, entenent que d'aquesta manera serà més efectiu que no pas amb una simple externalització. Així ho avala un estudi que la CUP ja va encarregar mentre va governar en l'anterior mandat, i que ara ha actualitzat amb uns resultats similars, segons ha apuntat l'alcalde, Ramon Vancells.

I és que actualment el servei suposa a l'Ajuntament de Monistrol un cost d'uns 65.000 euros anuals, que un porta a porta externalitzat deixaria en 60.000, mentre que un sistema municipalitzat de recollida el rebaixaria fins als 47.000 euros anuals, la qual cosa també repercutiria en benefici dels veïns amb els seus rebuts, perquè es podria abaratir la taxa de les escombraries.

En qualsevol cas, l'Ajuntament calcula que amb el sistema porta a porta Monistrol passarà a reciclar fins al 80 % del total dels residus que genera respecte al 25 % actual.



L'accelerador, el setembre

L'Ajuntament deixarà passar el mes d'agost abans de posar-se a treballar de ple en els preparatius per poder fer realitat la implantació del nou sistema com més aviat millor, i de cara al setembre hi ha prevista una reunió amb els tècnics redactors del projecte per fixar entre tots una data concreta.

L'Ajuntament té clar que voldria posar en marxa el porta a porta a començament d'any «per poder arribar a l'estiu amb prou rodatge», apunta Vancells, tenint en compte que entre juny i setembre Monistrol s'omple d'estiuejants i pot arribar a doblar la població. Implementar aleshores el nou sistema o haver-ho fet poc temps abans sense prou rodatge «podria ser un desgavell», insisteix Vancells, que aposta per fer el canvi en un moment «en què la població és més estable i reduïda».

L'Ajuntament de Monistrol també estarà pendent de rebre possibles ajudes que pugui aprofitar per posar en marxa el nou sistema, com una subvenció que hi ha prevista de cara a l'octubre per part de l'Agència de Residus de Catalunya. Mentrestant, l'Ajuntament sap que ja disposa d'un crèdit autoritzat per a la compra del camió que farà servir amb el nou sistema. El govern de la CUP sempre s'ha mostrat partidari de poder disposar d'un vehicle bicompartimentat que permeti recollir alhora dues fraccions cada dia.

Monistrol de Calders es convertirà en el setè municipi dels deu de la comarca del Moianès amb el sistema porta a porta, després de Castellterçol, Collsuspina, Oló, Sant Quirze Safaja, Calders i l'Estany.