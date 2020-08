Castellcir obre un servei de préstec de bicicletes per fer petites rutes a l'entorn del poble

L'Ajuntament de Castellcir ha posat en marxa aquesta setmana un servei públic de préstec de bicicletes per voltar pel poble i l'entorn, però amb un horari limitat i mai més enllà de 20 quilòmetres del lloc del lliurament, que són les pròpies oficines municipals.

La proposta s'ha llençat aprofitant la cessió de tres bicicletes elèctriques per part de la Diputació fa uns mesos, una de les quals s'ha reservat per a l'ús del personal municipal, i les altres dues es posen a disposició de veïns o visitants amb el servei de préstec. De fet, aquesta iniciativa ja s'havia d'haver posat en marxa fa un temps, però s'ha retardat per la situació de pandèmia, i tampoc no s'ha engegat fins que no s'ha aprovat l'ordenança reguladora del servei i s'ha pogut disposar de l'assegurança de responsabilitat civil.

El servei és obert a majors de 18 anys (si són menors cal l'autorització presencial del seu tutor legal en el moment de la cessió), que hauran d'omplenar un formulari de registre el primer cop, i una sol·licitud d'entrega cada vegada que es vulgui la bicicleta. El punt de recollida i devolució són les oficines municipals, de dilluns a divendres de 10 a 2/4 de 2 (els festius no hi haurà servei). El préstec inclou una bicicleta elèctrica, un casc i un cadenat amb clau.