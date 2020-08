Santa Maria d'Oló rehabilitarà el Centre Recreatiu per crear un espai polivalent

L'Ajuntament de Santa Maria d'Oló enllestirà a final d'any el projecte executiu per a la rehabilitació del Centre Recreatiu com un espai polivalent que acollirà diferents activitats socials i culturals del municipi. El consistori preveu començar les obres per reformar l'antic teatre a principi de l'any vinent. De fet, una part del projecte ja disposa d'una subvenció de 370.000 euros concedida a través del Pla Únic d'Obres i Serveis corresponent al període 2020-2024.

L'alcalde d'Oló, Xavier Baraut, subratlla que aquesta ajuda «només representa al 50% del cost total de l'obra». El projecte està valorat que té un cost aproximat d'uns 700.000 euros, tot i això, el batlle destaca que el pressupost total se sabrà un cop es tanqui el projecte executiu. En aquest context, el municipi ha rebut una altra línia de subvenció per part de la Diputació, valorada en 412.503 euros, dels quals 330.000 es destinaran a les reformes del Centre Recreatiu.



Un edifici de 80 anys

L'espai està ubicat en un edifici de l'any 1940, inclòs a l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, i és de propietat municipal. Té configuració de teatre, però actualment no es pot destinar a aquest ús perquè incompleix diferents requeriments normatius. En aquest sentit, un informe tècnic ja va alertar fa dos anys sobre la necessitat urgent de reformar l'espai. Entre altres qüestions, l'edifici no és accessible per a persones amb mobilitat reduïda, la zona dels camerinos té humitats provinents del terreny i l'estructura de la coberta és de bigues de fusta, i sobre aquestes, hi ha directament, sense aïllament, unes planxes de fibrociment.

«Les reformes s'han de tirar endavant per tots aquests motius i, sobretot, per conservar un espai amb interès històric i artístic», remarca l'alcalde. L'edifici és d'estil noucentista i la façana exterior està protegida. D'altra banda, el paviment hidràulic de la planta baixa també té un cert interès, així com l'antic projector que hi ha a la primera planta. «A l'hora de planificar les reformes, s'ha procurat preservar cadascun d'aquells elements d'interès, en especial, la façana, en la que no es farà cap acció», explicita Baraut.

Actualment, l'edifici té una planta baixa en què s'ubiquen el vestíbul, la platea i l'escenari, així com un espai de bar i taquilla. A la primera planta hi ha l'amfiteatre, la sala de l'antic projector de cinema i un espai destinat a magatzem. «La reforma de l'edifici serà integral amb l'objectiu de crear dues plantes compartimentades en diverses sales, amb una terrassa a la primera planta integrada a l'estructura», detalla l'alcalde.

La planta baixa tindrà un despatx, tres sales i un espai polivalent que serviran per acollir l'Escola de Música. A la mateixa planta, se situaran dues sales de reunions per a les entitats del municipi. Al pis superior, hi haurà un espai per als estudis de ràdio, que tindran una cambra per a les gravacions, un espai reservat per al tècnic i una sala d'espera per als convidats. La primera planta també disposarà d'una zona de reunió per als monitors del cau del poble i dues sales polivalents perqupe els infants puguin jugar. Alhora els seus espais tindran accés amb el terrat i el podran aprofitar per fer activitats a l'aire lliure.

«La finalitat és agrupar les activitats socials i culturals del municipi en un mateix espai perquè puguin fer xarxa i alhora donar vida a un espai amb història», explica l'alcalde. Actualment, a l'antic teatre només s'hi desenvolupen activitats de menys de cinquanta persones, com ara classes de ball, per motius de seguretat. La majoria d'activitats del municipi es duen a terme a l'espai popularment anomenat com l'Antic Ajuntament, «un edifici ubicat a la part antiga del poble amb difícil accés per aparcar», apunta Baraut. El Centre Recreatiu està ubicat a l'avinguda Manuel López, en una zona ben comunicada.