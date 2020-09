Moià ja té operatiu el nou Parc de Bombers, que ha reconstruït i ampliat

El Parc de Bombers de Moià ja està plenament operatiu després d'una reforma integral que ha donat lloc a una estructura totalment nova i més funcional, i ha permès resoldre les deficiències estructurals de l'antic edifici i prescindir dels mòduls prefabricats que durant anys han servit com a espai d'habitatge per als agents del cos que estaven de guàrdia.

El Parc de Bombers de Moià és situat en un solar a tocar de la car-retera N-141c, a l'entrada sud del poble, però en un terreny amb desnivell i sobre una estructura fins ara no ben fonamentada fins al punt que va originar algunes esquerdes a l'antic edifici, la qual cosa va inutilitzar algunes sales i es va haver de buscar una alternativa amb mòduls prefabricats per als espais d'habitatge. Tot plegat va obligar fa uns anys a canviar la teulada i a construir un mur de contenció per salvar el desnivell, però no va ser suficient, i al final es va considerar la necessitat d'enderrocar l'edifici i fer-lo nou amb uns fonaments més sòlids. Hi havia una necessitat «urgent» de remodelar les instal·lacions i poder prescindir dels mòduls, apunta l'actual cap del parc, Enric Bosch.

Les obres van començar fa poc més d'un any, i han aixecat un nou edifici amb fonaments i forjat de formigó i amb terra de gres, però amb una estructura modular de fusta. Manté una superfície construïda de 757 metres quadrats, però ha guanyat espai en alçada, de manera que ha pogut incorporar nous serveis com un gimnàs.

La part central l'ocupen les cotxeres, que han passat de tenir tres portes d'entrada i sortida a tenir-ne dues però més amples, i ara l'edifici té planta baixa i superior a cada banda. A l'ala dreta hi ha la sala d'emissores i la centraleta de trucades, l'habitació del cap del parc, vestuaris amb dutxes i banys per a homes (i ara també per a dones), i incorpora com a novetat una sala de reunions i un lavabo adaptat. La primera planta és l'habitatge (fins ara en barracons), que inclou el menjador, la cuina, una habitació de neteja, el bany i tres dormitoris. L'ala dreta disposa per primer cop d'un gimnàs i un petit rocòdrom, un magatzem, un taller i una sala per eixugar la roba; i la planta de sobre té un vestidor per als EPI i un petit magatzem.

Tot plegat ha suposat «un canvi radical» per al Cos de Bombers, apunta Bosch. Entre altres coses, «no teníem gimnàs, i algunes instal·lacions eren petites i sovint hi havia avaries. Hem guanyat molt en qualitat». També s'ha adequat l'entorn.