L'Estany millora la connexió en autobús amb Vic i Manresa

El Departament de Territori i Sostenibilitat, conjuntament amb el Consell Comarcal del Moianès, millorarà les connexions en bus entre L'Estany i Vic, per anar a la Universitat de Vic, i amb Manresa, per motius sanitaris. Així, aquesta línia, operada per Transports Castellà-Grup Sagalés, perllongarà dues expedicions de Vic fins a L'Estany.

D'aquesta manera, a partir de dilluns vinent, 14 de setembre, es perllonguen dues expedicions de la línia de Vic fins a L'Estany i també s'han afegit dues noves expedicions per sentit en la franja del matí per millorar la cobertura horària davant de l'important increment de demanda que ha experimentat aquesta línia el darrer any, segons ha informat el departament.

Pel que fa a l'anada, es modifica la sortida de la primera expedició que surt de Vic a 5.55 h (per les 5.25h) i es perllonga aquesta expedició fins a L'Estany. D'aquesta manera, els ciutadans de L'Estany podran agafar el bus a les 6:12h i estar a l'Estació d'Autobusos de Vic (amb el mateix bus) a les 7:30h, i així arribar a la Universitat de Vic abans de les 8h. Aquest canvi també els permet ser a l'Estació d'Autobusos de Manresa (fent transbordament a Moià) a les 7:30h, per accedir abans de les 8h als centres sanitaris.

A la tarda, es perllonga el recorregut de l'expedició que surt de Vic a les 18.30h i s'arriba a l'Estany a les 19.25h. Amb aquest mateix bus de tornada es pot accedir a Vic i Manresa. D'aquesta manera les arribades són al voltant de les 20.30h.