La pluja desllueix l'acte de l'ANC a Moià amb un centenar d'assistents

Prop d'un centenar de persones, la meitat de la capacitat permesa, han participat aquesta tarda a l'acte organitzat per l'ANC al parc municipal de Moià. La pluja, que ha irromput de manera inesperada a mig acte, ha deslluït la concentració, que ha inclòs els parlaments dels diferents partits independentistes de la comarca. Un record per les víctimes de la covid-19 i pels presos i exiliats i una crida a la unitat dels partits i a la persistència han centrat la cita de l'ANC a la capital del Moianès.

L'acte ha començat puntual a les 17.14 h amb un minut de silenci musicat en record de les víctimes de la covid-19, seguit de la interpretació d'El cant dels ocells. El coordinador de l'ANC Moià-l'Estany, Pere Antúnez, ha confessat que «voldríem que fóssim més, però som pocs i aquesta és la realitat del moment» i ha donat pas als parlaments de les formacions polítiques independentistes de la comarca i el municipi.

Primer ha estat el torn d'Àlex Mur, president del PDeCAT al Moianès, que ha expressat la necessitat d'entesa entre partits per acostar el país a l'alliberament nacional. «No vol dir anar en una mateixa llista, però en qüestions fonamentals ens hem d'entendre», ha dit. Al seu torn, la portaveu de la CUP a l'Ajuntament de Moià, Basharat Changue, ha fet una crida a la necessitat de buscar una alternativa al capitalisme per «construir uns Països Catalans on el centre siguin les persones i no els beneficis econòmics».

Per part de Junts per Catalunya hi ha intervingut el secretari d'organització de la formació, David Saldoni, que ha apel·lat «als valors de Rafael Casanova i a l'esperit de superació que ha aguantat la nació» per superar les dificultats del moment. Finalment, Marc Capdevila, en representació d'ERC, ha cridat a «no decaure en el desànim i aprendre dels errors i dels encerts perquè el proper embat sigui el definitiu», ja que, ha dit, «la lluita continua fins que assolim la independència».

Ja amb una pluja intensa s'ha accelerat el final de l'acte amb la lectura del manifest de l'ANC, que demanava als partits unitat i apostava per la via unilateral cap a la independència. L'acte s'ha acabat amb el cant d'Els segadors amb els assistents aixoplugats sota els arbres del parc.