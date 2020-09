El Moianès és entre les deu comarques que paguen una mitjana més elevada d'IBI

El Moianès és la comarca de casa nostra on els ciutadans paguen un rebut més elevat de l'impost de béns immobles (IBI) urbà. En concret, aquesta demarcació és la novena més cara del país (atenent al preu mitjà que resulta del total de la recaptació per aquest tribut, dividit pel nombre de rebuts que se'n tramiten) en un rànquing que encapçala el Barcelonès. Són dades del 2019 que ha fet públiques l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)

En concret, els moianesos paguen de mitjana 482 euros pel que popularment es coneix com la contribució, una xifra que se situa just per damunt de la mitjana de Catalunya, que és de 480 euros. I just darrere se situa l'Anoia (464 euros), ja per sota de la mitjana global. Al capdamunt hi ha el Barcelonès, on el cost mitjà de l'IBI és de 621 euros, seguit del Baix Llobregat i el Vallès Oriental, que estan per damunt dels 500 euros per rebut.

Paradoxalment, si es posa la lupa en els municipis, només un del Moianès, Sant Quirze Safaja, es troba entre els 100 de tot Catalunya amb un rebut mitjà més elevat. Aquesta població se situa en la posició 92 (d'un total de 947), amb un cost mitjà d'IBI de 597 euros.

Com es pot veure en el quadre adjunt, la resta de comarques de casa nostra se situen totes per sota de la mitjana de Catalunya: el Bages és a la catorzena posició amb un preu mitjà de 416 euros, la Cerdanya és al mig de la taula amb un import per rebut que se situa en els 370 euros, mentre que el Solsonès, el Berguedà i l'Alt Urgell són a la part baixa, totes per sota dels 300 euros de mitjana per rebut.

El municipi de l'àrea d'influència de Regió7 que té un impost de béns immobles més elevat és Sant Esteve Sesrovires, a la sisena posició del rànquing absolut de Catalunya, amb una mitjana per rebut de 1.138 euros. Entre els cent primers hi trobem Igualada, que és la segona capital de comarca amb l'IBI més car (només superada per Barcelona) amb un import mitjà de 619 euros (a la posició 79). Dins d'aquests cent també hi ha (en ordre de posició) Collbató (837 euros), Bolvir (818), la Pobla de Claramunt (588) i Martorell (586).

De les capitals de casa nostra, la segona amb un rebut d'IBI més elevat és Moià, on es paga de mitjana 520 euros per rebut (ocupa la posició 137). Manresa és la tercera i el municipi número 276 de tot Catalunya, amb un impost de béns immobles que se situa en els 420 euros de mitjana. Al Bages, però, hi ha set poblacions que tenen una contribució més cara que la de Manresa, encapçalats per Sant Salvador de Guardiola (553 euros de mitjana). Darrere seu, i per aquest ordre, hi ha Sant Fruitós (511 euros); Santpedor (489); Sallent (487); Navàs (454); Cardona (447) i Castellgalí (439).

Pel que fa a la resta de capitals de comarca de casa nostra, la més econòmica en concepte d'IBI és Berga, ja que el cost mitjà del rebut és de 287 euros. Entremig se situen, en aquest ordre, Puigcerdà (387 euros de mitjana); Solsona (374) i la Seu (325).

Entre les poblacions situades a la cua d'aquest rànquing dels 947 municipis de tot Catalunya, n'hi ha tres de solsonines: la Molsosa, situada a la posició 941 i amb un cost mitjà del rebut de 65 euros, i Pinell del Solsonès i Pinós, on l'import mitjà d'aquest impost és de 89 i 92 euros, respectivament.