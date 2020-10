Desapareix el mural inspirat en el «Guernica» que Moià va penjar dijous per recordar l'1-O

El mural de grans dimensions que dijous passat va estrenar Moià per recordar el referèndum de l'1 d'Octubre i que evocava el Guernica de Picasso, ha desaparegut. Així ho ha explicat a través de Twitter el seu creador, l'il·lustrador moianès Eudard Altarriba. El treball, promogut per l'ANC comarcal, ha durat tant sols quatre dies. "Com era previsible, aquesta matinada algú ha trinxat el mural del Guernica de Moià. Com acostuma a passar, la gent construeix i el feixisme destrueix", ha lamentat el seu creador en una piulada.





El particular Guernica de MoiàL'ANC volia un mural que recreés i deixés memòria dels fets i de les sensacions d'aquella jornada del 2017, amb motiu del seu tercer aniversari. Va deixar la proposta a mans d'Eduard Altarriba, que va fer una fusió entre la reconeguda obra de Pablo Picasso i els fets de l'1-O. Un mural que es va imprimir sobre lona i instal·lar damunt d'una estructura de fusta per donar-li estabilitat. EraAl mural s'hi reproduïen i identificaven perfectament algunes de les imatges més icòniques del Guernica original (quadre cubista que expressa la visió personal de Picasso del bombardeig de la població biscaïna durant la Guerra Civil Espanyola, el 26 d'abril del 1937), com els rostres que en reflecteixen l'horror, mesclades amb elements representatius d'aquell 1 d'octubre del 2017. Així, lògicament hi ha reflectits una urna, una papereta i una estelada, però també les càrregues policials sobre els votants, persones amb els mateixos rostres de trets picassians, una de les quals traça amb sang i la seva mà les quatre barres catalanes damunt l'escut d'un agent. Fins i tot hi apareix el popularitzat vaixell del Piolín (i un agent a bord menjant croquetes) i un helicòpter sobrevolant un cel del qual en marxa espaordit el colom de la pau