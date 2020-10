Moià se suma a RECICLOS, el sistema de reciclatge amb recompensa d'Ecoembes

Moià aposta pel programa RECICLOS, impulsat per Ecoembes, per fer créixer el reciclatge de llaunes i ampolles de plàstic de begudes. S'han incorporat codis QR als contenidors grocs que permeten que els usuaris, a través d'una webapp al telèfon mòbil per registrar què llencen, puguin aconseguir punts. Aquests punts, o RECICLOS, s'acumulen cada cop que es reciclen llaunes i ampolles de plàstic de begudes, i es poden bescanviar per premis individuals sostenibles o destinar-los a un projecte col·lectiu d'interès comunitari.

«Volem millorar les xifres de recollida selectiva d'envasos de begudes i premiar les persones que reciclen», explica Montse Ferrer, regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Moià. La capital del Moianès ha posat codis QR als 72 contenidors de color groc, instal·lats en 52 àrees de recollida. Amb la tecnologia incorporada, a partir d'avui els ciutadans ja poden accedir a la webapp, a través de www.reciclos.com, i fer-ne ús.



Com funciona Reciclos?

Els ciutadans cada cop utilitzem més el telèfon mòbil i per això RECICLOS integra la tecnologia mòbil en el seu funcionament. Primer de tot, cal entrar a www.reciclos.com accedir a la webapp i registrar-se com a usuari. A partir d'aquí, fer fotos amb el mòbil als codis de barres de les llaunes i ampolles de plàstic de begudes que es vulguin reciclar. I un cop es llencin al contenidor groc, escanejar el codi QR que porten integrat els contenidors per poder obtenir els punts o RECICLOS. Aquests punts es podran bescanviar per incentius sostenibles o socials.

Quins són els incentius?

Reciclar les llaunes i ampolles de plàstic de begudes tindrà premi, amb l'objectiu de conscienciar la població de la importància de fomentar aquest hàbit. Individualment, els usuaris podran obtenir productes o serveis relacionats amb la mobilitat sostenible, «per exemple, participar en sortejos amb premis com una bicicleta o un patinet elèctric», detalla la regidora Montse Ferrer.

Col·lectivament, els veïns de Moià que reciclin contribuiran a millorar l'entorn. En aquest cas, el projecte que ha escollit l'Ajuntament de Moià és la millora de l'espai verd que hi ha al carrer Miquel Vilarrúbia, una zona del camí escolar cap a l'escola Josep Orriols i Roca i a la llar d'infants Els Garrofins. Segons Montse Ferrer: «L'objectiu és potenciar l'entorn escolar i convertir l'espai en una zona de descans i oci dels infants, i fer-ne punt de parada del camí escolar». Se substituiran els bancs i les papereres per mobiliari urbà reciclat, i s'adequarà l'arbrat i la pavimentació. L'Ajuntament hi destinarà una partida encara per concretar, i una part de l'import serà possible gràcies a la ciutadania que recicli amb el nou sistema. «Aquest és el primer repte i esperem arribar a l'objectiu. Si el sistema de reciclatge funciona, hi haurà nous projectes amb Ecoembes», diu Ferrer.

Per què RECICLOS?

Moià ha optat pel sistema RECICLOS perquè «és interessant que es premiï els ciutadans que reciclen alhora que es fomenta un consum responsable, així com el fet d'anar vinculat a un projecte de millora mediambiental del municipi», assenyala Montse Ferrer.

RECICLOS és un programa que impulsa Ecoembes, entitat que gestiona la recuperació i el reciclatge d'envasos. La implantació a Catalunya va començar el juny del 2019 i ja està en marxa en localitats com Granollers, Figueres, Vall i Igualada, entre d'altres. I aquest 2020 s'ha implantat en altres comunitats autònomes i se segueix estenent per tot l'Estat espanyol.