Mor Josep Sindreu Portabella, que va ser alcalde de l'Estany entre el 1999 i el 2007

Josep Sindreu i Portabella, qui va ser alcalde de l'Estany entre el 1999 i el 2007, va morir després d'una malaltia a l'edat de 67 anys. Implicat en política i promotor d'iniciatives socials i culturals, durant el seu mandat al capdavant del consistori va impulsar projectes de promoció turística de la localitat del Moianès.

Persona de tracte afable, Sindreu va rellevar Joan Font a l'alcaldia del municipi en les eleccions del 13 de juny del 1999 i va revalidar en el càrrec quatre anys després, sempre com a cap del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Posteriorment, va deixar la primera línia política i va ser substituït com a candidat pel seu company de files Salvador Tresserra, que va ser escollit alcalde. Tot i això, Sindreu sempre es va significar per la seva implicació en la vida del partit, una inquietud que va mantenir fins el darrer moment.

En el terreny professional, el Pep, com el coneixien els seus familiars i amics, va exercir la docència de la llengua i la literatura catalanes als Jesuïtes de Sarrià (Barcelona) durant 35 anys. L'estanyenc estava jubilat i havia fet 67 anys fa tres dies, quan ja es trobava malalt.

Les persones que el van conèixer de prop destacaven ahir el seu bon humor, un sentit afinat de la ironia i un aire de gentlemen. La vetlla del difunt es farà aquest dilluns, de 16 a 19 h, i el dimarts, de 10 a 13 h al Tanatori de Moià. Posteriorment, no se celebrarà cap cerimònia fúnebre.