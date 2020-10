Joves del Moianès inicien una campanya perquè la comarca tingui un bus directe a la UAB

Al Moianès s'ha posat en marxa una iniciativa popular amb la que es reclama que la comarca disposi d'una línia de transport públic que connecti amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), situada a Bellaterra. La campanya, amb el lema «Som comarca, volem ser universitaris» l'ha impulsada Jovent Republicà (branca juvenil d'ERC), recollint la necessitat expressada pels moianesos que cursen els seus estudis superiors en aquest campus.

De moment, han obert un espai de recollida de firmes de suport a través del portal change.org, acompanyat d'un manifest en què s'exposa que «són molts els i les joves del Moianès que estudien a la UAB, i ara mateix no hi ha una altra manera de desplaçar-s'hi que no sigui amb vehicles particulars. Som ecologistes, i creiem que per respecte al planeta hem d'incentivar un altre mitjà de transport per a tots aquells estudiants que avui en dia es troben desemparats». En el manifest s'apunta que hi ha transport des de la comarca a Barcelona o Girona, «les ciutats on hi ha les altres universitats més freqüentades pels moianesos i moianeses», però fins l'Autònoma no hi arriba cap línia d'autobús.

Per tots aquests motius, consideren que «és necessari solucionar aquesta mancança, i interpel·lem la ciutadania, no només del Moianès sinó d'arreu, per signar en favor del transport públic per beneficiar els i les estudiants de la comarca».

Elsa Macià, portaveu de Jovent Republicà del Moianès, explica que, tot i que no disposen d'una xifra concreta del nombre d'estudiants de la comarca que van a Bellaterra, «sí que tenim alguna referència, com per exemple un grup de whatsapp que agrupa una cinquantena de persones dels municipis de l'Estany, Moià, Castellerçol, Collsuspina, Sant Quirze, Castellcir i Granera», situats bàsicament al llarg de l'eix C-59, «i als quals caldria sumar-hi els de Calders, Oló, Monistrol».

Macià subratlla que, precisament, «aquesta campanya vol fer visible, a través de la recollida de firmes, que aquí hi ha molts usuaris potencials d'aquest trajecte i que, per tant, la creació d'aquesta línia de transport públic és una necessitat». La petició s'adreçarà explícitament a la UAB i a la companyia d'autobusos Sagalés, perquè conjuntament amb la Generalitat es promogui la creació del servei. Macià confia que Ajuntaments i Consell Comarcal s'adhereixin a la campanya per fer més força.

Encara que pugui semblar contradictori, la pandèmia (més enllà de les mesures aplicades aquests dies, que obliguen a les universitats a fer classes 100% telemàtiques) ha fet incrementar el nombre de desplaçaments que es fan des del Moianès per estudis universitaris. Si més no, així ho creu Jovent Republicà, i ho argumenta la seva portaveu a la comarca, Elsa Macià.

El fet, extrapolable a altres comarques, és que amb la pandèmia, que abans de les mesures actuals ja feia que la majoria de les universitats fessin bona part de les seves classes no presencials, «molts estudiants que el que feien era llogar un pis a prop del lloc d'estudi, ara han renunciat a aquesta opció per una lògica de costos, ja que molts dies no poden assistir a classe, sinó que ho han de fer des de casa, i a més hi ha el temor a un possible nou confinament, mentre se segueix havent de fer front al cost d'un lloguer». En conseqüència, molts estudiants que feien només un desplaçament d'anada i un de tornada a la setmana, ara han d'utilitzar més sovint el cotxe per anar a la universitat, els dies que es fan classes presencials.