El risc de rebrot al Moianès s'acosta als 2.000 punts, i ja és el més alt de Catalunya

El risc de rebrot a les comarques centrals continua creixent, i aquests darrers dies s'ha disparat especialment al Moianès, amb un indicador de 1.972 punts que a hores d'ara és el més elevat de tot Catalunya. Aquest índex també passa dels mil punts al Berguedà (1.253) i al Solsonès (1.084), i l'Alt Urgell ja s'hi acosta molt (amb 941 punts), mentre que el Bages (amb 698) i l'Anoia (amb 447 punts) continuen en ascens però amb uns llindars encara força inferiors. La Cerdanya, que va assolir el seu pic a mitjan setembre amb un índex superior als 2.000 punts, és l'única comarca de la regió central que experimenta un lleuger descens de risc de rebrot, que ara se situa en 873.

Les darreres dades fetes públiques ahir pel departament de Salut es calculen a partir dels nous casos de covid-19 detectats entre el 15 i el 21 d'octubre. Un període d'una setmana en què l'índex de rebrot al Moianès s'ha multiplicat per dotze, amb un ritme que s'ha anat accelerant i que gairebé ha doblat l'indicador en els darrers tres dies. L'augment ha anat en paral·lel a l'increment de casos confirmats per PCR i tests d'antigen. Han estat 51 en una setmana, quan en l'anterior el nombre de casos nous va ser tan sols de 4, i en comarques poc poblades com el Moianès això fa que l'índex de rebrot es dispari ràpidament. Actualment també és la comarca catalana amb l'índex més elevat de velocitat reproductiva de la malaltia, que se situa en 4,56 punts. O sigui, que cada deu persones infeccioses poden encomanar la covid a 45 persones més.

En el conjunt de la Catalunya Central (les dades inclouen Osona i deixen fora la Cerdanya i l'Alt Urgell), l'índex de rebrot és de 917 punts, només superat per les comarques de Girona, i continua creixent. En tots els casos, tret de l'Anoia (i de la Cerdanya), el dar-rer índex de rebrot és el més elevat des que va començar la crisi pandèmica el març passat.

Pel que fa a la velocitat de transmissió, a la Catalunya Central és d'1,67, i s'han detectat 1.829 casos nous positius de covid en una setmana. Ara, en aquest territori hi ha 121 persones ingressades, 35 més que en el recompte anterior (corresponent a la setmana del 8 al 14 d'octubre). Del total d'ingressats, 16 són a l'UCI.



A Manresa creix, però menys

A Manresa, el risc de rebrot també manté una tendència creixent per cinc dies consecutius, i ahir l'indicador se situava en 763 punts, el seu màxim històric des de l'inici de la pandèmia. Tanmateix, el ritme de creixement es desaccelera, i si fa una setmana hi havia hagut increments diaris al voltant dels cent punts, la diferència d'ahir respecte al dia anterior era de només 7 punts. Pel que fa a la velocitat de contagi, les xifres han millorat, i ahir a la capital del Bages era d'1,72 punts, mentre que la setmana anterior se situava en 1,90.

En el període que va del 15 al 21 d'octubre, a Manresa es van realitzar un total de 1.767 proves PCR i 157 tests d'antígens, amb un resultat del 12% de casos positius incloent els dos mètodes de detecció. Això es tradueix en 221 nous casos confirmats de covid-19 en la darrera setmana a la capital del Bages, que eleva fins a 2.240 el total de casos acumulats des de l'inici de la pandèmia (amb 186 defuncions). L'Hospital de Sant Andreu informava ahir que hi havia 13 persones ingressades per covid. En les darreres hores, dos pacients havien pogut ser donats d'alta a les residències, i quatre més havien ingressat a la unitat d'aïllament per covid.