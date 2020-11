Un ciclista cau des de més de 20 metres a prop del santuari de Puiggraciós, al Moianès

Un ciclista que anava amb una bicicleta elèctrica ha caigut aquest matí per un penya-segat a una alçada d'entre 20 i 25 metres. L'accident, han informat els bombers, ha tingut lloc al municipi de Sant Quirze Safaja, a la comarca del Moianès, a prop del Santuari de Puiggraciós.

En el rescat hi han participat set dotacions terrestres i un helicòpter, que no ha pogut actuar perquè hi havia molta boira. Passades les 11 del matí, una dotació terrestre ha pogut arribar al cim de la cinglera i un altre ciclista els ha guiat fins a on estava el ferit, que tenia un fort cop al cap i molt dolor a l'esquena però que estava conscient.

L'helicòpter ha descarregat el personal del GRAE (Grup d'Actuacions Especials) que duia i un cotxe dels mossos els ha acostat fins al santuari. L'evacuació s'ha fet a 3/4 de 12 del migdia, quan han arribat al lloc de l'accident. A les 12 i 4 minuts han pogut recollir l'home i quan passaven 22 minuts del migdia l'han pogut portar amb la camilla fins al cotxe dels bombers amb la idea de poder-lo evacuar a l'hospital més proper.

A quarts de 2 del migdia els bombers encara no tenien dades referents a l'edat i el veïnat del ciclista accidentat.