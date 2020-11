El ciclista que es va estimbar amb la bici des de 20 metres d'alçada va ser traslladat greu a la Vall d'Hebron

El ciclista que ahir dissabte va caure des d'una alçada de 20 metres a prop del Santuari de Puiggraciós, al Moianès, tenia 64 anys i va ser traslladat en estat greu a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.

L'home, que anava amb una bicicleta elèctrica, es va estimbar per un desnivell de 20 metres als Cingles de Bertí, a Sant Quirze Safaja (Moianès), segons van informar els Bombers de la Generalitat. L'avís de l'accident es va rebre a les 10.28 hores i vuit dotacions dels bombers van participar en el rescat. L'helicòpter no va poder volar per la boira a la zona i els equips d'emergència van haver d'accedir al ciclista per terra. Després d'estabilitzar-lo, el van carregar en llitera durant un quilòmetre fins a un vehicle tot terreny, que el va dur a l'ambulància del SEM.

Segons el primer reconeixement del metge dels GRAE, l'home estava greu.

(Trasllat de l'accidentat en camilla)