Ramaders d'oví i cabrum esperen els petits escorxadors de proximitat per ser viables

El tancament d'escorxadors o la seva especialització exclusivament en el sector porcí que s'ha viscut en els darrers anys en diferents zones de Catalunya, entre les quals les comarques de l'àmbit de Regió7, ha provocat un impacte econòmic per als ramaders d'oví i cabrum, que no poden sacrificar el seu bestiar a una distància raonable. La majoria han de transportar l'animal llargues distàncies, amb el consegüent cost econòmic i l'alteració del benestar animal que comporta. Els productors sovint es veuen obligats a vendre els seus animals a tractants, per la qual cosa es trenca el cercle de l'economia local.

Amb l'objectiu de pal·liar aquesta situació, la Generalitat ha impulsat un pla d'ajudes adreçades als petits escorxadors amb l'objectiu de garantir la seva viabilitat econòmica o bé impulsar la creació de nous escorxadors en zones mancades d'aquest servei. Un pla del qual la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, va presentar dijous una primera convocatòria, dotada amb 150.357 euros, per millorar i reformar 16 escorxadors i fer-ne dos de nous a l'Anoia i al Moianès (vegeu Regió7 de divendres). El 2021 i el 2022 hi haurà dues convocatòries més dotades amb 600.000 euros.

El sector ramader valora positivament aquesta mesura, però adverteix que cal que aquesta aposta es mantingui al llarg del temps per poder crear una xarxa d'escorxadors de proximitat.

«El camí que ha iniciat el Govern hauria de tenir continuïtat si volem afavorir la venda de proximitat», afirma el responsable del sector de ramaders d'Unió de Pagesos, Jordi Armengol, que asse-nyala que la situació dels escorxadors ha canviat molt durant les últimes dècades. Si bé antigament existia un servei de sacrifici gairebé a cada municipi, ara els més petits tenen dificultats per sobreviure, a causa de normatives cada vegada més exigents, assenyala Armengol. «La desaparició de petits escorxadors s'estén per tot el territori català, especialment per les zones més rurals», sosté.

Per la seva part, el coordinador d'Unió de Pagesos del Bages, Josep Guitart, apunta que la regió central és un dels punts afectats. En comarques com el Bages no queda cap escorxador que sacrifiqui cabres o ovelles. «L'únic que hi havia era el de Mafrica, a Sant Joan de Vilatorrada, fins que va decidir orientar-se només al porcí», lamenta Guitart. En aquest sentit, posa de manifest que «cal donar resposta als ramaders que han de recórrer grans distàncies i, així, evitar que perdin la traçabilitat de la seva carn».

El sector de la ramaderia de la regió central té la vista posada al Moianès, on s'està gestant un projecte per construir un escorxador de baixa capacitat (el que ara ha estat subvencionat pel programa promogut pel departament) que donarà servei als ramaders d'oví i cabrum de la comarca que des de l'any 2015, quan l'escorxador comarcal va decidir matar només porcí, han de transportar els animals grans distàncies. La iniciativa està liderada pel col·lectiu de ramaders Som Pastura i pel Consorci del Moianès.

«Es tracta d'un projecte pioner i, per tant, una de les feines ha sigut arribar a un acord entre els diferents departaments de la Generalitat implicats», explica el president del Consorci del Moianès, Oriol Batlló. El nou escorxador de baixa capacitat, que anirà ubicat al polígon industrial El Prat de Moià, podrà sacrificar un màxim de 2.000 quilos de carn al dia.

La consellera Jordà admetia en la presentació del pla d'ajut que la realitat dels escorxadors petits és complicada i que això ha comportat un degoteig de tancaments, la qual cosa deixava tocada, alhora, explotacions ramaderes dels voltants per la dificultat d'acudir a escorxadors més llunyans. Per evitar que això passi, el Govern vol fer aquest «acompanyament» per impulsar les millores necessàries que serveixin per fixar el sector ramader el territori, i afavorir l'arrelament de la població en zones rurals i desenvolupar cadenes curtes i mercats locals.