Castellcir entra en un pla pilot que connectarà les càmeres de vigilància amb els Mossos

El muncipi moianès de Castellcir, i el de Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, entraran a formar part d'una prova pilot en què els Mossos d'Esquadra començaran a rebre en directe les imatges de les càmeres de videovigilància de pobles petits que no tenen policies locals. Fins ara, quan la policia necessitava tant les gravacions com les lectures de matrícules havien d'anar-les a buscar a l'empresa de seguretat que gestiona els dispositius. És a dir, a posteriori del delicte. Ara, però, les rebran directament al seu servidor, gràcies a una prova pilot que s'engegarà en aquests dos municipis, i també als de Sant Julià de Ramis (Gironès), Sant Vicenç de Torelló i Sant Julià de Vilatorta (Osona). Tots signaran un conveni amb el departament d'Interior.

Aquestes poblacions, per les seves petites dimensions, no disposen de Policia Local i, com a màxim, tenen vigilants municipals, o ni tan sols això. Davant d'aquesta situació, i per enfortir la seva seguretat, han optat per una solució més econòmica, com és la instal·lació de càmeres. Marc Puigtió, alcalde de Sant Julià de Ramis, municipi on es va presentar aquesta prova pilot, explica que els dispositius tenen «efecte dissuasiu». Però també admet que, en cas que les càmeres captin algun cotxe sospitós o que ja estigui fitxat, això no se sap fins que es fa el buidatge per part dels Mossos d'Esquadra.

I això provoca –com passa a molts municipis petits- que tot allò que capten les càmeres de videovigilància s'emmagatzemi al servidor de l'empresa que les gestiona (Alphanet). En cas que es cometi algun robatori, són els Mossos d'Esquadra els qui demanen les imatges a l'empresa, per veure si hi troben alguna pista que els serveixi per a la investigació.

Els muncipis implicats consideren que la posada en pràctica del nou sistema a partir d'aquest acord amb Interior i d'aquesta prova pilot, que tindrà una durada d'un any era totalment necessari per poder ser «molt més proactius» a l'hora de combatre la delinqüència. Perquè quan un cotxe sospitós passi per davant d'una de les càmeres, els Mossos d'Esquadra rebran l'alerta immediatament.

Consideren que d'aquesta manera, els pobles petits, on pot ser més fàcil cometre-hi robatoris, tenim eines més efectives per posar-hi fre.