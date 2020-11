El Moianès celebra aquest cap de setmana la Festa Viu l'Ecomuseu en format online

ARXIU PARTICULAR

Festa de l'Ecomuseu l'any passat a Santa Maria d'Oló ARXIU PARTICULAR

La Festa Viu l'Ecomuseu, que cada any se celebra en un municipi del Moianès, tindrà lloc aquest cap de setmana a Sant Quirze Safaja. Enguany, però, els actes es faran en format online, a causa de la pandèmica de la covid-19. La celebració inclourà activitats i ponències d'empreses i entitats de la comarca que es podran seguir en els enllaços que publicarà la pàgina web del Consell Comarcal del Moianès.

Entre les activitats que es faran dissabte al matí hi ha un taller d'art floral, a càrrec de Marta Gubert, i un de fer sabó, amb Bianca de Bianet. Els més menuts podran gaudir l'espectacle «Petit o gran?», de la Cia. Albert Vinyes. Completaran la jornada un taller per fer codonyat i una ponència sobre l'hort a la tardor, a càrrec de l'Era, Espai de Recursos Agroecològica i l'activitat «Gimnàs a casa», a càrrec de Pablo Escánez, metge de la Volta Ciclista

Diumenge a les 11 es presentarà la campanya de promoció turística de la comarca «El Moianès ve taaaan de gust!». A les 12 del migdia, hi haurà receptes de cuina, a càrrec de Fonda Safaja i a la una es podrà seguir el taller «Paper, plàstic and judding» per construir i jugar amb malabars fets al moment, i amb materials poc convencionals. les 5 de la tarda, es farà la presentació de l'Escola de Cinema del Moianès i del treball realitzat del primer curs de cinema a Sant Quirze Safaja. Els actes culminaran a les 6 de la tarda amb «La nit dels vagabunds», poemes de Màrius Torres des de la tomba del poeta, amb l'escriptor Jordi Lara.