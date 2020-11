La Generalitat estudiarà la demanda del Moianès de tenir un bus cap a la UAB

La Generalitat estudiarà la demanda que ha sorgit al Moianès de disposar d'un servei de bus directe i diari entre la comarca i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), a Bellaterra. Una petició, nascuda d'una iniciativa popular canalitzada per Jovent Republicà (branca juvenil d'ERC), i que la conselleria de Territori s'ha compromès a valorar i a donar-hi resposta, després que li hagi estat traslladada per part del Consell Comarcal.

El director general de Transports i Mobilitat, David Saldoni, ha explicat que «se'ns ha transmès que hi ha aquesta demanda, sobretot ara fruit d'aquesta situació d'excepcionalitat», que ha fet que molts estudiants renunciïn a tenir un pis a prop de la facultat, i que, per tant, suposa que facin el desplaçament cada cop que tinguin classes presencials. Saldoni ha precisat que «estudiarem acuradament la viabilitat de fer-ho possible, sobretot analitzant la demanda potencial que pugui tenir quan tornin les classses presencials amb normalitat».

El conseller comarcal de Mobilitat al Moianès, Antoni Massot, és qui va traslladar aquesta qüestió al subdirector general de Transport Públic, Benjamín Cubillo, en una reunió telemàtica mantinguda recentment per tractar aquesta qüestió, entre altres referents a la connectivitat dels municipis de la demarcació. Massot ha posat en relleu que «Jovent Republicà ens va fer arribar aquesta necessitat i com a Consell Comarcal creiem que ens tocava donar-hi suport i traslladar-la a l'administració competent», que en aquest cas és el departament de Territori de la Generalitat.

Per al conseller comarcal de Mobilitat, hi ha arguments sòlids per fer aquesta demanda, «ja que hem vist que, sobretot com a conseqüència de la covid-19, ha crescut la demanda dels estudiants del Moianès per disposar de transport públic i anar i venir de la universitat», ja que el fet que gran part de les classes s'hagin de fer de forma telemàtica ha comportat que molts estudiants renuncïin a tenir un pis a prop dels centres universitaris (la qual cosa comportava un únic desplaçament d'anada i un altre de torenada setmanals).

Antoni Massot precisa que disposar d'una connexió directa amb transport públic des del Moianès fins a la Universitat Autònoma de Barcelona suposaria un trajecte d'entre 45 i 50 minuts, «i faria que molts dels nostres estudiants anessin i tornessin cada dia, amb el que això implica també des del punt de vista social pel fet de tenir aquesta franja de població, majoritàriament jove, arrelada a la comarca».

Tal i com va explicar Regió7, al Moianès s'ha posat en marxa una iniciativa popular amb la que es reclama que la comarca disposi d'aquesta línia de transport públic que connecti amb la UAB. La campanya, amb el lema «Som comarca, volem ser universitaris» l'ha impulsada Jovent Republicà, recollint la necessitat expressada pels moianesos que cursen els seus estudis superiors en aquest campus.

D'entrada, van obrir un espai de recollida de firmes de suport a través del portal change.org, acompanyat d'un manifest en què s'exposa que «són molts els i les joves del Moianès que estudien a la UAB, i ara mateix no hi ha una altra manera de desplaçar-s'hi que no sigui amb vehicles particulars. Som ecologistes, i creiem que per respecte al planeta hem d'incentivar un altre mitjà de transport per a tots aquells estudiants que avui en dia es troben desemparats». En el manifest s'apunta que hi ha transport des de la comarca a Barcelona o Girona, «les ciutats on hi ha les altres universitats més freqüentades pels moianesos i moianeses», però fins l'Autònoma no hi arriba cap línia d'autobús. Per tots aquests motius, consideren que «és necessari solucionar aquesta mancança, i interpel·lem la ciutadania, no només del Moianès sinó d'arreu, per signar en favor del transport públic per beneficiar els i les estudiants de la comarca».

Elsa Macià, portaveu de Jovent Republicà del Moianès, explicava que, tot i que no disposen d'una xifra concreta del nombre d'estudiants de la comarca que van a Bellaterra, «sí que tenim alguna referència, com per exemple un grup de whatsapp que agrupa una cinquantena de persones dels municipis de l'Estany, Moià, Castellerçol, Collsuspina, Sant Quirze, Castellcir i Granera», situats bàsicament al llarg de l'eix C-59, «i als quals caldria sumar-hi els de Calders, Oló, Monistrol». També subratllava que, precisament, «aquesta campanya vol fer visible, a través de la recollida de firmes, que aquí hi ha molts usuaris potencials d'aquest trajecte i que, per tant, la creació d'aquesta línia de transport públic és una necessitat».