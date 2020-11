Moià aprova el conveni de cessió del terreny per fer-hi un petit escorxador

L'Ajuntament de Moià ha donat llum verd provisional a la cessió al Consorci del Moianès d'un ter-reny municipal perquè s'hi construeixi l'escorxador de petites dimensions (de baixa intensitat) que servirà per a ramaders de la comarca que es dediquen al bestiar boví, oví i cabrum, que actualment es veuen obligats a portar-lo a sacrificar lluny de la comarca, ja que els grans escorxadors més propers s'estan limitant al porcí.

En concret, la futura instal·lació, feta de mòduls i que serà pioner a Catalunya, s'ubicarà en un solar el polígon industrial El Prat, molt a prop de l'escorxador ja existent i de la pista de skate. L'aprovació provisional del conveni, que es va fer en el ple municipal celebrat dimecres, va prosperar amb els vots a favor de l'equip de govern d'AraMoià-ERC i de la regidora del PSC, mentre que tant Junts per Moià com Capgirem-CUP hi van votar en contra perquè, a grans trets, discrepen tant d'aspectes de la ubicació com de l'aportació econòmica que hi fa l'Ajuntament. Això va provocar un empat a sis vots (hi faltava un regidor d'AraMoià), per la qual cosa va caldre el vot de qualitat de l'alcalde, Dionís Guiteras, perquè prosperés.

Guiteras va defensar el conveni per poder tirar endavant aquest escorxador de baixa intensitat que «intenta donar resposta als ramaders de la nostra comarca i del nostre municipi que a dia d'avui no poden sacrificar els seus animals a Moià», i que han de desplaçar-se lluny per fer-ho. «Això suposa un problema per a la ramaderia d'aquest país, i de retruc per a la cura del bon estat dels boscos on pastura aquest bestiar, i ho pateixen no només els ramaders, sinó tota la cadena que ve al darrera: botigues, restaurants, que veuen com cada cop el producte que es cria en un territori costa accedir-hi perquè el fet d'haver-lo de sacrificar tan lluny», va reblar Guiteras. El batlle moianès hi va afegir que «és un projecte que impulsa la Diputació i que considera que Moià i el Moianès és el punt idoni per posar-lo, perquè hi ha ramaders organitzats i hi ha una demanda d'aquest servei. I a més, perquè el Consorci té el propòsit d'ajudar a tota empresa que pugui impulsar la seva economia, com és el cas dels ramaders».

Tant Junts com la CUP no van entrar a valorar el projecte, sinó que es van centrar en el conveni de cessió que es portava a aprovació. Totes dues formacions van plantejar els seus dubtes pel fet que la finca que se cedeix engloba un espai on hi ha altres instal·lacions, com ara el parc de skate, i diverses naus on hi ha l'ADF, Aigües de Moià i entitats, i consideren necessari que s'especifiqui el terreny concret que és objecte de cessió. En relació a la ubicació, Dídac Rimoldi, de Capgirem, va qüestionar que Moià n'hagi de ser el receptor, «quan ja hi tenim un altre escorxador, hi ha altres municipis a la comarca i potser és una oportunitat per a la descentralització». I, més concretament, va posar sobre la taula el fet que «una instal·lació d'aquestes característiques es posi al costat d'un equipament juvenil, com és el parc de skate».

En relació a aquestes qüestions, Guiteras va respondre que «la idoneïtat no només la decideix l'Ajuntament, sinó que, de totes les que parcel·les municipals que tenim és la que Urbanisme, Agricultura i Salut van escollir, justament perquè també hi ha un escorxador allà al costat». En relació amb la proximitat al parc de skate, va recordar que es tractarà d'una instal·lació de baixa capacitat i que «s'hi treballarà de matinada».

També tant Junts com Capgirem Moià van expressar els seus dubtes en relació a la quantitat que hi haurà d'aportar l'Ajuntament, ja que s'ha de fer càrrec del cost d'habilitar el terreny on s'ubicarà l'escorxador. Així, Dídac Rimoldi va apuntar que en les propostes inicials «no arribava als 30.000 euros, però en l'últim estudi que hem vist se n'anava a més de 100.000. I estem firmant el conveni sense saber-ho del cert». I hi afegia que «tot el que vagi més enllà dels 30.000 euros ens sembla excessiu per a un equipament que, al capdavall, és d'ús particular, malgrat el projecte té coses molt interessants».

L'alcalde de Moià va precisar que «115.000 euros és el que ens diuen els redactors del projecte que costa adequar aquesta parcel·la», que inclou fer-hi arribar la xarxa de serveis i posar-hi una tanca perimetral, «però entenem que ha de ser molt més econòmic». Tot i admetre que «segurament no seran els 30.000 previstos inicialment, però intentarem que sigui el menys possible i posar-hi recursos com el de la brigada».

Maria Tarter també va qüestionar que, malgrat sigui un servei que tindrà un caràcter supramunicipal, «el Consorci no hi posi diners. Com a Ajuntament, només el de Moià».

L'execució del projecte té un pressupost global de 340.000 euros que inclou tant els mòduls com l'equipament interior. Es compta amb una subvenció de 230.000 euros de la Diputació, que és una de les impulsores de la iniciativa, i també amb una aportació a través dels fons Leader de 70.000 euros per a l'adquisició de les cambres frigorífiques, segons va precisar l'alcalde.