Joves de Collsuspina creen una cooperativa de serveis pels veïns del poble

Joves de Collsuspina han engegat una cooperativa de serveis pels veïns del poble. La societat està legalment registrada i ho fa sota l'empara de l'Ajuntament –la primera del país que ho fa així- i que alhora és el seu principal client. "Ells ens proposen coses, però també en fem per iniciativa pròpia", explica a l'ACN la presidenta de la cooperativa, Júlia Batlló. En els mesos que porten funcionant s'han encarregat d'organitzar des de tallers per a la gent gran, on els hi han ensenyat a fer ús de les noves tecnologies, fins a activitats per als més menuts al poble. "Veure el què estan per nosaltres ens fa il·lusió", explica la Maria Asumpte Valldeoriola, veïna del municipi.

La iniciativa va ser idea del consistori, però, segons explica la regidora de Joventut, Elena Perera, no els hi va costar gaire trobar interessats a participar-hi. Inicialment eren 10, totes noies d'entre 13 i 16 anys. Ara ja són 14, dos dels quals nois. "El funcionament és molt senzill, tu pagues una quota d'entrada de cinc euros, i comença la feina", explica la tresorera, Anna Siuró. I és que malgrat la joventut dels seus membres, la cooperativa compta amb junta directiva, càrrecs i celebren periòdicament assemblees.

El primer dels encàrrecs que va tenir la cooperativa va ser el passat Nadal. L'Ajuntament acostuma a obsequiar a tots els veïns amb un detall i, el col·lectiu, es va encarregar d'elaborar-lo. Han organitzat sessions de cinema, jocs de taula i tallers pels infants.

"Teníem moltes ganes de fer activitats, però va arribar la pandèmia", recorda la Jana Batlló, membre també de la junta directiva. Això, però, no només no els va aturar sinó que se'ls va girar feina. Van començar acostant als més grans del poble el funcionament de les xarxes socials i aprofundint en l'ús del telèfon mòbil. "Ara tenim un grup de whatsapp de la gent gran i som molt actius", explica el Josep Carrió, participant en el grup.

Després va ser el torn de conscienciar sobre la importància de reduir el risc de contagi per la pandèmia. "Vam entrevistar a una metgessa i ho vam difondre als canals municipals", explica la Isabel Ortuño, integrant de la cooperativa. I ara, conscients de com els pot perjudicar no poder participar en els tallers de memòria per a la gent gran, "hem editat un quadernet amb exercicis perquè l'exercitin", explica en Pau Escamilla, un dels darrers en incorporar-se. I les idees segueixen, afegeix l'Eloi Arias: "Estem treballant en un manual per acostar-los al món de les videotrucades".



Els beneficis

L'Ajuntament paga a la cooperativa a través de xecs. També "cobren entrada" als tallers que realitzen. A final d'any passen comptes i, tal com marquen els estatuts, el 60% el realitzen a fer una activitat conjunta –enguany volien anar a Port Aventura, però la pandèmia els ha fet ajornar-ho; un 20 % es destina a un projecte d'interès municipal –aquesta vegada serà per canviar les taules del punt jove-, i el 20% restant a una entitat benèfica. Per aquesta primera tongada han decidit que sigui una associació contra el càncer infantil de Moià.



"Ajudem i ens ho passem bé"

Els socis de la cooperativa comparteixen que la iniciativa els està agradant molt i que, alhora, els fa sentir bé. "Passo una estona amb els meus amics i ajudo al poble", reconeix la Marina Montoliu. També l'Aina Vinadé assegura que prefereix passar l'estona amb els seus amics "fent alguna cosa comuna pel poble".



Primera a Catalunya

La cooperativa juvenil de Collsuspina és la primera a Catalunya que es registra sota l'empara d'un ajuntament. Per fer-ho tot correctament, explica la regidora Elena Perera, van comptar amb l'assessorament de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central. El bon funcionament que està tenint, afegeix, ha fet que el Consell Comarcal s'estigui plantejant la possibilitat de "copiar" el model en quatre municipis del Moianès.



Recuperar la unió

A Collsuspina els infants acostumen a estudiar a l'escola Els Ventets. Amb aquest projecte, explica Perera, han buscat recuperar la unió que tenien els joves quan estudiaven al centre i "l'essència" de l'escola rural. "Quan acaben i van a l'institut perden aquell vincle que tenien i aquest projecte és una de les coses que els permet recuperar", assegura, tot afegint que tothom en surt guanyant: "Nosaltres els necessitem i ells se senten agraïts pel que fan".