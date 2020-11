Moià recuperarà el mural de l'1 d'Octubre inspirat en el Guernica, que va desaparèixer

El proper 6 de desembre Moià recuperarà el mural de grans dimensions que l'octubre passat es va estrenar a la plaça del CAP per recordar el referèndum de l'1 d'Octubre i que tan sols quatre dies després va desaparèixer. El treball, promogut per l'ANC Moià-L'Estany i que evocava el Guernica de Picasso, mantindrà les dimensions però tindrà un nou format i es convertirà en un grafiti. A més, l'entitat vendrà samarretes amb la mateixa imatge per tal de finançar l'obra.

El mural va desaparèixer de matinada quatre dies després de la seva inauguració l'octubre passat. La peça, impresa sobre lona, ocupava una paret de la plaça del CAP i recreava i deixava memòria dels fets i les sensacions del referèndum viscut el 2017. El col·lectiu ultradretà Unión de Brigadas es va atorgar a través del seu compte de Twitter l'autoria de la sostracció del mural.

En aquella ocasió l'ANC ja va anunciar la voluntat de restablir-lo. La nova inauguració del mural per celebrar el tercer aniversari del referèndum d'autodeterminació tindrà lloc el diumenge 6 de desembre, a les 12 del migdia, i comptarà amb una actuació musical i parlaments del coordinador de l'ANC comarcal, Pere Antúnez, i de l'alcalde de Moià, Dionís Guiteras. El grafiti es començarà a pintar el dia abans per tal que estigui enllestit per l'acte inaugural del diumenge al migdia.

El particular Guernica de Moià, que havia estat pintat i ideat per Eduard Altarriba i Irene Martí per encàrrec de l'ANC, es va col·locar coincidint amb la celebració de l'1 d'octubre en una paret de la plaça del CAP. L'entitat volia un mural que recreés i deixés memòria dels fets i de les sensacions d'aquella jornada del 2017, amb motiu del seu tercer aniversari. L'autor de l'obra, Eduard Altarriba, va fer una fusió entre la reconeguda obra de Pablo Picasso i els fets de l'1-O. El mural, de 6,40 metres d'amplada per 3 d'alçada, es va imprimir sobre lona i es va instal·lar damunt d'una estructura de fusta per donar-li estabilitat.

Al mural s'hi reproduïen i identificaven perfectament algunes de les imatges més icòniques del Guernica original (quadre cubista que expressa la visió personal de Picasso del bombardeig de la població biscaïna durant la Guerra Civil Espanyola, el 26 d'abril del 1937), com els rostres que en reflecteixen l'horror, mesclades amb elements representatius de l'1 d'octubre del 2017.

D'aquesta manera, hi havia reflectits una urna, una papereta i una estelada, però també les càrregues policials sobre els votants, persones amb els mateixos rostres de trets picassians. Fins i tot hi apareixia el popularitzat vaixell del Piolín i un helicòpter sobrevolant un cel del qual en marxa espaordit el colom de la pau.