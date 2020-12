Moià aprova un pla de xoc dotat de més de 370.000 euros

L'Ajuntament de Moià ha donat llum verd a un pla de mesures socioeconòmiques per combatre els efectes de la covid-19, dotat amb 370.000 euros. Un pla, segons fonts municipals, llargament treballat amb tots els grups i finalment consensuat per tres de les quatre formacions que tenen representació al ple municipal: AraMoià-ERC, JuntsxMoià i Partit Socialista de Catalunya.

Les mateixes fonts posen en relleu que la pandèmia de la covid-19 ha generat "greus efectes sobre la salut de la població i ha comportat una aturada generalitzada de l'activitat", amb un augment de les persones en situació d'atur. El pla d'actuació té com a objectius "la represa econòmica, la cohesió social i la reducció de les desigualtats".

El Pla de treball encaminat a la recuperació econòmica i social del municipi s'ha estructurat en dues parts. Per una banda, la gestió de l'emergència (de març a desembre de 2020) amb una dotació de 167.341 euros. I, per l'altra, el pla de recuperació per protegir les famílies més vulnerables, les persones que han perdut la feina, els treballadors, les empreses i les persones autònomes més afectades per la crisi econòmica (d'octubre a desembre de 2020) amb un pressupost de 209.054 euros.

El Pla de xoc per a la gestió de l'emergència inclou mesures relacionades en l'àmbit social, amb actuacions previstes per atendre les persones i famílies en situació de vulnerabilitat, oferint més atenció social des de l'àrea de Serveis Socials, un seguiment durant el confinament a les persones majors de 65 anys que viuen soles, un increment del Servei d'Atenció a Domicili per a persones sense xarxa de suport, incrementant els complements a l'alimentació mitjançant les targetes moneder, incrementant els ajuts a la infància i adolescència amb ajudes a les llars sense connexió i ampliant les activitats d'estiu becades des de Serveis Socials i, entre d'altres, reduint les taxes i preus públics dels serveis municipals no prestats i suspesos per l'aturada de l'activitat a l'escola bressol municipal, l'escola de dansa.

També es detalla que s'han adquirit equips i dotat de material de protecció els equipaments i treballadors municipals i les residències de Moià amb més de 10.000 euros de despesa a finals de setembre de 2020, així com també la neteja especial d'edificis municipals abans de la reobertura.

Pel que fa a les mesures per a la reactivació del municipi, el pla preveu mesures socioeconòmiques extraordinàries amb ajuts per a persones i famílies que han vist reduïts els seus ingressos i no poden fer front a les despeses corrents del dia a dia, "per evitar l'escletxa digital facilitar la connexió a internet a les famílies amb infants i joves en edat escolar així com també dotant-los d'equips, amb més atenció a la gent gran, a la llar, menjadors a domicili, teleassistències".

Pel que fa a les mesures del pla de xoc destinades a la reactivació econòmica en l'àmbit del comerç i l'empresa, es preveu obrir una línia d'ajuts per aquells comerços o petites empreses que hagin hagut de tancar, el suport a les plataformes col·laboratives de venda online dels comerços i una campanya per augmentar les compres als comerços locals i establiments de proximitat, així com també prioritzar els creadors locals i comarcals en l'àmbit de la cultura i l'educació.