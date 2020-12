Monistrol de Calders farà un procés participatiu per definir la rehabilitació de Ca l'Espardenyer

L'Ajuntament de Monistrol de Calders posarà en marxa un procés de participació per decidir conjuntament amb els veïns quina rehabilitació es fa de l'antic edifici de Ca l'Espardanyer i a quins usos es destinen els seus espais.

Es tracta d'un edifici del segle XVII integrat dins de la plaça de l'Escoxador, que en un projecte d'urbanització d'aquest espai promogut en el mandat anterior es va preveure enderrocar, però que l'actual equip de govern (format pel grup municipal de la CUP), que en aquell moment era a l'oposició, no només ha optat per conservar, sinó també per tirar-ne endavant la rehabilitació.

Fonts de l'equip de govern han concretat que es disposa d'un avantprojecte de partida que s'explicarà a la ciutadania i que l'objectiu és que "quan acabi el procés, tothom hi hagi dit la seva i es faci el buidatge d'allò que hagi transmès la gent en els diversos formats previstos, pugui esdevenir un projecte executiu que ens permetrà tirar endavant una primera fase de rehabilitació aquest mateix 2021".

Aquest procés participatiu, segons ha detallat l'executiu monistrolenc, constarà d'una exposició itinerant, dues enquestes, una revista informativa a les bústies de les cases, un acte de presentació el 27 de desembre, participació dels infants, tres debats complementaris i un acte de cloenda el 30 de gener on s'exposaran les conclusions. L'Ajuntament ha posat en relleu que està treballant, "des de l'equip motor creat per a l'ocasió, per tal d'arribar a tothom, buscant no només la màxima participació, sinó la màxima diversitat i pluralitat en tots els sentits".

Ca l'Espardenyer té la declaració de Bé Cultural d'Interès Local i l'equip de govern ha concretat que "la situació urbanística que n'impedia la conservació està a punt de ser resolta. Tal com ens vam comprometre, la rehabilitació de Ca l'Espardenyer serà una realitat, però abans, tota la gent de Monistrol decidirem què hi fem en aquest procés d'informació, reflexió i debat" que tindrà lloc els mesos de desembre i gener.

L'equi de govern de Monistrol de Calders destaca que "la història recent de Ca l'Espardenyer ha estat marcada per la participació de la gent, pel debat públic, per la mobilització popular i per un despertar de consciències en relació al patrimoni i el paisatgisme, que ha portat a entendre que la gent té alguna cosa a dir davant les coses que passen al municipi, i que si les coses passen és pel resultat de les decisions preses amb més o menys transparència en espais que sovint són poc col·lectius".