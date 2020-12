Usuaris de la C-59 volen un pla més ampli per a la millora de la carretera

La plataforma C-59 segura considera que la intervenció que s´ha compromès a fer la Generalitat en aquesta carretera del Moianès amb una inversió d´1,5 milions d´euros és un primer pas important, però que en cap cas no es pot considerar com una solució definitiva per als propers anys. Per a aquest col·lectiu que format per usuaris de la carretera, cal una intervenció «més integral» i també més àmplia, tant en les obres a realitzar com en el total de quilòmetres que hauria d´abastar.

Jordi Terrades, portaveu de la plataforma, ha explicat que el primer objectiu era «posar en el focus» del Departament de Territori i de les administracions més properes la problemàtica de la C-59 «pel que fa a seguretat de la circulació». I que aquest és, com a mínim, un propòsit «que s´ha assolit, perquè ja hi ha actuacions iniciades, com és aquest projecte d´intervenció en estudi i un primer compromís d´inversió», tot i que resta pendent que es concretin les accions que es durien a terme.

Ara bé, Terrades afirma que «per resoldre globalment la problemàtica de la C-59 ens sembla totalment insuficient». I ho argumenta pel fet que aquesta carretera «fa molts anys que no té inversions, actuacions substancials, la qual cosa fa que tingui unes mancances molt importants, que amb aquestes actuacions només fan possibles petites millores d´asfalt, de senyalització, d´algun eixamplament, però que creiem que no resoldran la problemàtica global de falta de seguretat».

El portaveu de la plataforma incideix en el fet que «les deficiències que veiem i que ens transmeten els usuaris» és l´amplada molt limitada de la carretera, que fa que els creuaments entre vehicles pesants siguin molt ajustats, «i molts punts crítics, molts revolts amb mala visibilitat». En aquest sentit, hi afegeix que «un dels problemes principals és que hi ha trams molt heterogenis, alguns de puntuals amb 8 metres d´ample, i després molts de 4,5, la qual cosa fa que la conducció sigui molt complicada i molt tensa».

Un altre aspecte que assenyalen molt els usuaris són «les travesseres dels municipis, ja que tota la carretera va passant pel mig de poblacions, i aquestes no estan previstes de cap manera en aquesta actuació, ni a Moià, ni a Castellterçol, ni a Sant Feliu de Codines».

D´altra banda, el portaveu de la plataforma C-59 segura incideix en el fet que es parla d´un projecte d´intervenció en un tram de 13 quilòmetres (entre Moià i Sant Feliu), «però aquesta carretera té a la comarca molt més recorregut, ja que arriba fins a l´eix Transversal passant per l´Estany». Terrades remarca que aquest tram «ni tan sols no s´ha previst, quan segurament és el que encara necessitaria més intervenció». El portaveu de la plataforma exposa que «si bé és cert que registra les xifres més baixes de trànsit, també és una realitat que connecta la comarca amb un eix molt important, com és el Transversal. I si no s´utilitza més per accedir al Moianès precisament pot ser perquè aquest tram de carretera entre l´eix i Moià està com està». I afegeix que «hi ha grans tràilers als quals el GPS els envia per aquí per accedir a la comarca, i després es troben atrapats en una carretera molt complicada». Jordi Terrades ha manifestat que «volem conèixer en detall aquest primer projecte, presentar-lo als usuaris i recollir el seu punt de vista i les mancances que hi veuen. Però que després hi hagi un pla d´actuacions més enllà de la primera, perquè realment aquesta C-59 acabi sent una carretera segura i còmoda».

Cal recordar que fa un mes (vegeu edició de Regió7 del 14 de novembre) el conseller de Territori va mantenir una reunió amb alcaldes i representants del Consell Comarcal del Moianès, una trobada virtual de la qual va sortir el compromís de la Generalitat de tenir redactat l´estiu vinent el projecte de millora de la C-59, en el tram que va des de l´encreuament amb l´N-141c, a Moià, fins a l´entrada a Sant Feliu de Codines. I l´objectiu és «licitar-ne les obres just a continuació».

Quant a les travesseres (trams de carretera per dins dels pobles), la plataforma demana que «s´estudiïn i sigui el departament qui hi faci propostes, ja sigui amb remodelacions o variants. Perquè la situació actual és un problema per als usuaris de la carretera i per als veïns d´aquestes poblacions».