Moià completa la urbanització de l’entorn del Parc de Bombers

L´Ajuntament de Moià ha completat els treballs de millora de l´entorn del Parc de Bombers que hi ha a l´entrada sud del poble amb la urbanització del carrer Lateral. Era l´obra que faltava per dignificar tota aquesta zona després de la reforma integral del mateix Parc de Bombers, que es va enllestir fa uns mesos i que l´ha convertit en un equipament ampli i modern.

La urbanització del carrer Lateral ha estat una obra de relativa complexitat «però molt necessària», apunta la regidora de Medi Ambient de l´Ajuntament de Moià, Montse Ferrer. I és que, si bé es tracta d´una àrea de tan sols 60 metres quadrats, la seva millora «era una demanda dels veïns» i també ha permès ajustar la llicència del propi parc per a un correcte funcionament «i dotar-lo de les millors condicions ara que disposa d´un edifici exemplar». L´execució dels treballs del carrer, que es van iniciar a començament del mes de setembrepassat, han comportat moviments de terres, enderrocs, la pavimentació, la recollida d´aigües i la instal·lació de nova lluminària amb tecnologia del tipus LED. Unes remodelacions que han millorat el carrer sense que se n´hagi modificat el traçat ni l´amplada que hi havia, i que van tenir un pressupost de licitació de prop de 70.000 euros (amb IVA inclòs).

Amb aquesta obra es dona per completat l´entorn més immediat del parc, però igualment es preveu donar continuïtat més enllà d´aquesta àrea, en una propera fase que es podria fer durant aquest mandat però que encara no té data. Aquesta nova proposta preveu la urbanització del lateral de la carretera de Manresa a l´entrada sud del poble, al seu pas per davant del Parc de Bombers, tenint en compte que «és una de les cares més amables de la vila», apunta Ferrer.

La finalització de les millores de l´entorn del parc arriben uns mesos després de l´estrena del nou equipament, que es va remodelar de forma integral, amb una estructura totalment nova i més funcional, que ha permès prescindir dels mòduls prefabricats que es van haver d´habilitar durant un temps per encabir espais inutilitzables per les esquerdes que havien aparegut en l´edifici anterior.

Els treballs van consistir en l´enderroc de tota l´estructura per fer-la nova sobre uns fonaments més sòlids amb forjat de formigó i terra de gres. L´equipament actual consta d´una estructura modular de fusta sobre una superfície que manté els 757 metres quadrats que ja tenia, però que ha guanyat espai en alçada.