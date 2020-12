Els estudiants del Moianès tindran una línia de bus directa diària amb la UAB

Els estudiants del Moianès de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), a Bellaterra, disposaran a partir del moment que tornin les classes presencials d'un servei de bus directe des de tres municipis de la comarca fins a aquest campus.

La Generalitat va fer públic ahir la creació d'aquest servei, que d'aquesta manera ha fet efectiva una petició, nascuda d'una iniciativa popular canalitzada per Jovent Republicà (branca juvenil d'ERC), i que la conselleria de Territori es va comprometre a valorar i a donar-hi resposta, després que li fos traslladada per part del Consell Comarcal.

En concret, els estudiants moianesos que van a la UAB i que vulguin fer servir el transport públic disposaran de dilluns a divendres d'un total de sis expedicions diàries (tres d'anada i tres de tornada). Aquesta línia tindrà parades a Moià (punt de sortida), Castellterçol, Sant Quirze Safaja, Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui i la UAB, on farà un recorregut amb aturades a les diferents facultats. De Moià sortiran els autobusos a les 7 del matí, a la 1 i 20 del migdia i quan passin 5 minuts de les 5 de la tarda.

Fonts de la Direcció General de Transports de la Generalitat, que encapçala l'exalcalde sallentí David Saldoni, han exposat que els horaris s'han consensuat amb les hores d'entrada i sortida dels estudiants.

En paral·lel, també s'ha creat una altra línia que connectarà amb la Universitat Autònoma de Barcelona des de la Vall del Tenes. Fonts de la direcció general de Transports han destacat que amb aquestes noves connexions ja són 19 les línies de bus que permeten la mobilitat en transport públic per carretera a la UAB. Aquests nous serveis seran operats per la companyia d'autocars Sagalés i es posaran en funcionament un cop tornin les classes presencials a la universitat.

La creació d'aquesta línia entre el Moianès i el campus universitari vallesà neix d'una iniciativa popular impulsada per Jovent Republicà que reclamava que la comarca disposés d'aquest transport públic. D'entrada, van obrir un espai de recollida de firmes de suport a través del portal change.org, acompanyat d'un manifest en què esposaven que eren nombrosos els joves del Moianès que estudien a la UAB i que no hi havia cap alternativa al vehicle particular. També subratllaven que la situació actual ha fet que molts renunciïn a tenir pisos d'estudiants i que, per tant, fan més desplaçaments.