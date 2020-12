Chacon diu a Moià que el PDeCAT prioritzarà la millora de la carretera C-59

La candidata a la presidència de la Generalitat pel PDeCAT, Àngels Chacón, ha manifestat aquest dimarts des del Moianès que si la formació que lidera es presenta a les properes eleccions al Parlament de Catalunya és per tenir veu pròpia. "Dins de la pretesa unitat independentista -i en això hi haurem de treballar- hi ha matisos que ens diferencien i per això ens hem d'explicar bé perquè no és igual a qui es voti", ha dit. "En aquestes properes eleccions ens juguem en mans de qui deixarem el país els pròxims 5 anys. Això no va de amb quines persones o amb quins partits pactarem sinó de com es respectarà el que nosaltres proposem. A més, hi ha partits dels que encara no coneixem les seves propostes", ha afegit.

Chacón ha fet aquestes declaracions en una visita que ha fetal Moianès, on ha visitat el Centre CAT UAV Barcelona Drone Center de Moià i posteriorment s'ha reunit amb empresaris del sector de la restauració i l'hostaleria de la comarca. "A nivell local, les propostes del PDeCAT estan vinculades a aspectes importants com la millora de la carretera C-59 que és la novena carretera amb més perill d'accidents mortals o greus de Catalunya", ha dit la candidata, en referència al darrer informe EuroRAP Catalunya 2019. Chacón també ha esmentat la manca d'un aparell de radiologia a la comarca, fet que obliga els ciutadans a desplaçar-se a Manresa, Vic o Granollers per fer-se radiografies. "No pot ser que els moianesos hagin de desplaçar-se per una cosa així. Si volem un territori viu, hem d'apropar els serveis als seus ciutadans i la salut és una prioritat".

Chacón també ha dit que el PDeCAT garantirà la presència de Mossos d'Esquadra a la comarca les 24 hores, dotant-lo de l'espai i dels efectius que siguin necessaris, cosa que ara no succeeix. Així mateix, la candidata del PDeCAT ha parlat de la manca de pisos de protecció oficial per lloguer. "Si volem que les comarques no es vagin despoblant, aquest és un element fonamental", ha dit, així com la construcció de les depuradores que l'ACA té projectades al Moianès.

Pel que fa al Centre CAT UAV Barcelona Drone Center, que és un dels 10 centres de drons del món, la primera empresa de drons civils d'Europa i una de les pioneres a nivell mundial, Chacón ha dit que "és una infraestrutura única que ens posiciona a nivell qualitatiu en un camp tan important i de tanta trajectòria de futur com és el dels drons".

Chacón ha afirmat que "la gent vol solucions reals, està cansada d'abstracció I de teoria. La gent vol solucions pràctiques per al seu dia a dia". "El que volem en aquests moments és enfortir el país sense renunciar a res. I també hem de recuperar el prestigi de les nostres institucions", ha afegit.

La candidata del PDeCAT ha assegurat que "si podem incidir en el pròxim govern de la Generalitat retirarem l'impost de successions I alguns altres impostos que ara ens estan fent perdre competitivitat". Chacón ha afegit que el PDeCAT és una garantia per defensar "tot el nostre teixit productiu així com a l'escola concertada".