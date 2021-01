Monistrol encarrila la reforma de Ca l'Espardenyer mentre en debat els usos

Monistrol de Calders ja treballa de ple per convertir l'històric edifici de Ca l'Espardenyer, actualment deteriorat i en desús, en un equipament cultural, modern i adaptat a les necessitats actuals però que conservi els trets identitaris i patrimonials que el defineixen com un Bé Cultural d'Interès Local.

Així ho preveu l'avantprojecte de rehabilitació que l'Ajuntament té sobre la taula i que en defineix els trets bàsics a nivell arquitectònic i estructural, però és un document «prou obert» com per incorporar les propostes que hi aportin els veïns en base al procés que ja està en marxa per definir-ne els usos, segons apunta l'alcalde, Ramon Vancells.

La idea és començar a treballar en una primera fase de les obres aquest mateix any, amb una partida ja pressupostada de 130.000 euros.

Ca l'Espardenyer és un edifici de planta baixa i primera i sotacoberta, amb una superfície d'uns 150 metres quadrats cadascuna, si bé es preveu que acabin sent uns 110 metres quadrats de superfície útil per planta. L'avantprojecte en garanteix la conservació de la volumetria i l'estructura principal, i també preservarà els murs de càrrega, les voltes i els forjats, i a partir d'aquí el projecte executiu n'haurà de concretar la distribució interior dels espais segons les aportacions dels veïns en el procés que hi ha obert per definir-ne els usos.

Pel que fa a l'accés, es recuperarà l'entrada per la plaça de l'Escorxador, que és on hi ha la façana principal, tot i que es mantindran els accessos pel carrer del Torrent, i s'habilitarà un espai per a l'ascensor que comunicarà totes tres plantes.

L'avantprojecte incideix bàsicament «en l'estructura, els acabats, i els mètodes» de la rehabilitació, explica Vancells, però ho fa poc en la distribució interior perquè dependrà dels usos. Tanmateix, descriu la possibilitat de generar un espai diàfan a la planta baixa que comuniqui amb la plaça de l'Escorxador, i un altre àmbit més reduït a la banda del carrer Torrent, com també els serveis, l'arrencada de les escales i l'ascensor.

A la primera planta es proposa definir els espais en funció de la distribució de les finestres exteriors, a l'hora que es preveu recuperar les antigues balconeres de la façana sud, les històriques fusteries, la pica i l'escudeller de pedra picada que hi havia. Igualment, es planteja posar en valor l'antic cup de vi, que es podria observar a través d'un vidre en forma de paviment. Finalment, a la segona planta es planteja recuperar també un ampli espai assolellat propi de les golfes.

El procés que ha de fer de Ca l'Espardenyer un dels centres neuràlgics del poble ja ha començat i, si fos possible, el govern de la CUP a Monistrol voldria que el 2023 pogués estar del tot operatiu. «Nosaltres treballarem amb aquest objectiu», diu Valcells, però ho supedita a les possibilitats de finançament i a l'agilitat en els tràmits.

De moment, aquest mes de gener es completarà el procés participatiu sobre els futurs usos de l'equipament que ja hi ha en marxa, i que inclouen exposicions itinerants, enquestes i debats, entre altres, amb l'objectiu d'elaborar el projecte executiu en les properes setmanes.

En paral·lel, s'està treballant en la modificació urbanística que afecta una part de l'edifici i la seva conservació, i que es preveu haver-se resolt aquesta primavera. A partir d'aquí ja es podrà licitar la primera fase d'una intervenció de caire estructural, en vista d'una segona fase de cara al 2022 per la qual ja s'està buscant finançament a través de la Diputació, si pot ser de fins a uns 200.000 euros.

Amb aquesta segona intervenció «potser ja es podrien posar en servei alguns dels equipaments de l'edifici», diu Vancells, si bé possiblement quedaria una tercera fase per completar l'obra, fins arribar als 400.000 euros que s'estima que costarà en la seva totalitat (ho haurà de concretar el projecte executiu).