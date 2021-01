Un vol des de l'Orient porta els Reis fins a Moià entre focs d'artifici

Ses Majestats han aterrat a l'«aeroport del Prat» de Moià provinents directament de l'Orient amb una avioneta carregada de regals, i des d'allà han viatjat en cotxe fins a la pista de l'escola Josep Orriols, on desenes d'infants amb les seves famílies els esperaven asseguts en un espai amb capacitat per a mig miler de persones guardant les distàncies de seguretat que es van indicar prèviament.

Un espectacle de llums i focs d'artifici ha donat la benvinguda dels tres Reis, que han saludat tots els presents des de dalt l'escenari que s'havia muntat per a la seva rebuda. Des d'allà mateix, també han mostrat amb imatges i amb la retransmissió d'un periodista com va ser l'arribada a l'aeroport i la feinada que van tenir els patges per descarregar tots els paquets de regals i portar-los fins al poble, on l'alcalde, Dionís Guiteras, els ha entregat les claus que obren les portes de totes les cases de la vila.

Tot seguit, el rei Gaspar ha dirigit unes paraules de salutació i bons consells a tots els nens i nenes del poble abans de repartir-los els regals, i es va donar l'acte per acabat perquè els patges poguessin començar la seva feina. A la sortida s'ha donat un petit obsequi a tots els assistents.

Les persones que no van poder assistir a l'espectacle, l'han pogut seguir en directe per YouTube.