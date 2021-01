Junts porta al ple del Consell del Moianès la demanda del confinament comarcal

Junts Moianès ha entrat aquest dilluns una moció perquè sigui inclosa i debatuda en el proper ple del Consell Comarcal, previst per al febrer, en què es demana al Procicat un tractament diferenciat per a aquesta demarcació, de manera que el confinament tingui un límit comarcal i no municipal.

Segons detalla aquesta formació, el passat mes de novembre, «i arrel de peticions realitzades per part de ciutadans del Moianès», Junts va demanar l'adhesió de la comarca a les peticions que estaven formulant des de diversos consells comarcals i petits municipis de Catalunya per reclamar aquestes mesures diferenciades. La petició va ser desestimada pel grup de coordinació de la Catalunya Central degut als alts índexs epidemiològics.

Junts Moianès sosté (com també va expressar ja el PDeCAT) que les restriccions de confinament municipal adoptades pel Govern de la Generalitat i la seva aplicació a una comarca com el Moianès, «amb unes característiques que el fan singular, resulten sovint incoherents i excessives». Incideix en que «cal posar en context que molts dels municipis de la comarca no disposen de botigues d'alimentació, ni de farmàcia, i que els és necessari el desplaçament a Moià o a Castellterçol per poder adquirir aquests productes. Sabem que aquests desplaçaments estan autoritzats per part del Procicat, però cal tenir en compte que el confinament municipal perjudica especialment al sector de l'hostaleria i la restauració i serveis no essencials, ja que aquests negocis que estan ubicats a municipis petits, no poden sobreviure només amb els seus propis vilatans». Per aquests motius, Junts trasllada la demanda al ple del Consell, juntament amb l'adhesió al manifest impulsat en el mateix sentit pels Consells Comarcals del Berguedà, Ripollès, i el món local de l'Alt Pirineu i l'Aran.