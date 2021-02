La nova depuradora de Moià estarà a ple rendiment a final d'aquest mes

La nova estació depuradora d'aigües residuals de Moià és a un pas de ser una realitat. Les obres de l'esperada instal·lació ja estan executades i només queden pendents alguns detalls per donar-les per acabades. En els darrers mesos, el nou equipament ja ha començat a substituir l'antic i l'Ajuntament de Moià preveu poder tenir-lo a ple rendiment a final d'aquest mes de febrer. La nova estació ha de resoldre les mancances de l'anterior, que havia quedat obsoleta, i ha de contribuir a la millora de la qualitat de l'aigua de les rieres de l'entorn.

Les obres de la nova depuradora de Moià van començar el setembre del 2019 i, tot i que la pandèmia les va fer aturar, la instal·lació ja està executada en la seva totalitat i només queden alguns detalls per recepcionar les obres. Falta la plantació d'arbres a l'exterior de la planta i donar d'alta l'estació transformadora, que ha canviat d'ubicació i ha hagut d'ampliar la potència. Un cop tancats aquests serrells l'esperat equipament ja estarà enllestit.

El regidor de Via Pública i Mobilitat, Sebastià Ferrer, ha explicat que la nova instal·lació ja es va començar a engegar el mes de setembre passat amb l'objectiu d'anar substituint el sistema anterior i que, un cop es tingui el nou transformador operatiu, «ja podrem posar tota la maquinària en marxa», com a màxim a final d'aquest mes. Segons Ferrer, la nova estació ha de «suposar una millora molt important de la qualitat de l'aigua que surti de la depuradora».

Les obres de la nova estació depuradora de Moià han tingut un cost de 3,3 milions d'euros, i es preveu que la mateixa UTE que les ha executat, Aquambiente y Servicios Copcisa SAU, es cuidi també de l'explotació de l'estació depuradora durant el primer any de funcionament. Després, en principi, serà la Societat Muncipal d'Aigües de Moià qui passaria a fer-se'n càrrec, com fins ara.

Un cop estigui en funcionament la totalitat de la instal·lació, s'espera que la nova estació depuradora de Moià pugui resoldre definitivament els problemes que presentava l'antiga, que havia quedat del tot obsoleta per poder donar una resposta adequada al creixement que ha tingut el municipi i la seva àrea industrial en els darrers anys.

La nova estació permetrà superar el doble de la capacitat de la que hi havia fins ara i s'espera que ajudi a resoldre definitivament els problemes de contaminació que tot sovint afectaven rieres de l'entorn, i que en part s'atribuïen a les mancances de la depuradora, que no donava l'abast. Quan es va construir, es va dissenyar un equipament pensat per a una població de 3.500 habitants, que són els que Moià tenia aleshores, però la població s'ha doblat i també han crescut les zones industrials i la quantitat d'empreses que hi ha implementades.