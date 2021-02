El nou bus del Moianès a la UAB podria entrar en servei dilluns

Un bus de la línia regular sortint de Moià per la C-59

Un bus de la línia regular sortint de Moià per la C-59 arxiu/oscar bayona

La Generalitat podria posar en marxa dilluns vinent, 15 de febrer, la nova línia de bus que connectarà el Moianès amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), un servei que es va anunciar a mitjan desembre passat, després que estudiants d'aquesta comarca manifestessin la necessitat de disposar d'aquesta connexió pública directa, canalitzada a través a través d'una campanya de Jovent Republicà. Quan la Direcció General de Transports va fer pública la creació del servei, el 18 de desembre passat, també es va concretar aquest entraria en funcionament a partir del moment que tornessin les classes presencials. La nova fase que s'ha establert aquesta setmana per part del Procicat, que entre altres novetats permet la represa parcial de l'activitat presencial a la universitat, fa que ara es plantegi ja estrenar la línia, deixant un marge de temps per establir l'operativa i garantir que realment es faran algunes classes no telemàtiques.

En concret, els estudiants moianesos que van a la UAB i que vulguin fer servir el transport públic disposaran de dilluns a divendres d'un total de sis expedicions diàries (tres d'anada i tres de tornada). Aquesta línia tindrà parades a Moià (punt de sortida), Castellterçol, Sant Quirze Safaja, Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui i la UAB, on farà un recorregut amb aturades a les diferents facultats. De Moià sortiran els autobusos a les 7 del matí, a la 1 i 20 del migdia i quan passin 5 minuts de les 5 de la tarda.

En paral·lel, també s'ha creat una altra línia que connectarà amb la Universitat Autònoma de Barcelona des de la Vall del Tenes. Fonts de la direcció general de Transports han destacat que amb aquestes noves connexions ja són 19 les línies de bus que permeten la mobilitat en transport públic per carretera a la UAB. Aquests nous serveis seran operats per la companyia d'autocars Sagalés.