Castellterçol acull avui una festa de l'escudella de petit format

Les mesures sanitàries per la covid-19 han obligat a repensar la popular Festa de l'escudella de Castellterçol, que tradicionalment se celebra avui, vigília del dimecres de cendra. Per complir amb la normativa vigent, de forma excepcional, es farà un acte tancat al públic que es podrà seguir per streaming a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Castellterçol.

En l'acte, que comptarà només amb la participació de sis membres del Consell, es bullirà una única olla d'escudella i es repartirà a les dues residències del poble. Aquest format, sense possibilitat de participació de públic, ha sigut acordat pel Consell de l'Escudella perquè és el que permet mantenir la tradició evitant que hi hagi un any en blanc.

La Festa de l'escudella de Castellterçol és un dels actes més tradicionals del municipi del Moianès. El poble conserva gràficament, amb fotografies de fa més de 120 anys, les diferents festes que any rere any s'han celebrat, des de temps immemorials.

La colla d'escudellers, que són prop d'una vintena, van pensar inicialment fer la festa en el terreny de l'antiga fàbrica Nova i condimentar una quinzena de calderes, en lloc de les 25 o 26 que es feien habitualment. Aquesta idea inicial preveia que avui es repartís l'escudella entre els veïns i veïnes del poble per torns.

Finalment, amb les restriccions que s'han anat succeint les darreres setmanes el Consell de l'Escudella ha optat per cuinar solament una caldera i distribuir-la a les dues residències que hi ha a la vila: la Ramon Brugaroles, amb 70 residents, i la Nature, amb un total de 52.