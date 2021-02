Moià aprova la cessió del terreny per a l'escorxador per a petits productors

L'Ajuntament de Moià ha donat llum verd a la cessió al Consorci del Moianès d'un terreny municipal perquè s'hi construeixi l'escorxador de petites dimensions (s'anomena de baixa intensitat) que servirà per a ramaders de la comarca que es dediquen al bestiar boví, oví i cabrum, que actualment es veuen obligats a portar-lo a sacrificar lluny de la comarca, ja que els grans escorxadors més propers s'estan limitant al porcí.

En concret, i tal com ja ha informat aquest diari amb anterioritat, la futura instal·lació, feta de mòduls i que serà pioner a Catalunya, s'ubicarà en un solar del polígon industrial el Prat, molt a prop de l'escorxador que ja hi ha i de la pista de skate. L'aprovació del conveni, que es va fer en el darrer ple municipal, va prosperar amb els vots a favor de l'equip de govern d'AraMoià-ERC, de Junts per Moià i del PSC, mentre que Capgirem-CUP hi van votar en contra perquè, a grans trets, discrepen tant d'aspectes de la ubicació com de l'aportació econòmica que hi fa l'Ajuntament.

L'aprovació va prosperar després que el govern moianès va acceptar diverses al·legacions presentades per Junts i per Capgirem amb posterioritat a l'aprovació inicial. Tanmateix, el portaveu de Capgirem Moià, Dídac Rimoldi, va exposar en el ple que «hi ha aspectes que no queden clars», com ara, «en relació amb la ubicació, com afecta en l'entorn, com s'acabaran de resoldre algunes qüestions de convivència amb relació a la resta d'equipaments i serveis que hi ha en aquesta zona». Rimoldi també va incidir en els costos que suposarà per a l'Ajuntament, que ha d'assumir els treballs d'adequació de la parcel·la, que inclou fer-hi arribar la xarxa de serveis i posar-hi una tanca perimetral, «perquè sempre s'havia dit que serien d'uns 30.000 euros i estem parlant de 120.000. Per més que s'ha vinculat a uns diners de la Diputació, es podrien utilitzar per a qualsevol altre equipament o servei públic o projecte del municipi que també té necessitat d'inversió. Però es decideix destinar a una instal·lació d'abast comarcal, i ens sembla desproporcionat el canvi que hi ha de pressupost». En aquest sentit, encara hi va afegir que «trobem molt injust que només l'hagi d'assumir l'Ajuntament de Moià, ja que és un servei que es presta a tots els municipis de la comarca. Quan era un preu més ajustat, podria arribar a tenir sentit, però no és just amb aquest import».

Per la seva part, Maria Tarter, portaveu de Junts (que en l'aprovació inicial va votar en contra del conveni perquè hi veia molts interrogants), va exposar el vot favorable de la formació perquè «se'ns han estimat en gran part les consideracions que vam fer. Bàsicament perquè el conveni incloïa la cessió de tota la parcel·la i per a nosaltres era molt important delimitar realment el que s'estava cedint». Tanmateix, també va posar un però al cost que ha d'assumir l'Ajuntament per a l'adequació de la parcel·la, l'estimació de la qual ha variat molt a l'alça. I va subratllar que «el que ara estem aprovant és el conveni de cessió de terreny al Consorci, no el projecte».

L'executiu moianès defensa que aquest escorxador de baixa intensitat vol donar resposta als ramaders del municipi i de la comarca que a dia d'avui no poden sacrificar els seus animals a Moià, i que han de desplaçar-se lluny per fer-ho. Quant a la despesa que haurà de fer l'Ajuntament per a l'adequació de la parcel·la, l'alcalde, Dionís Guiteras, va exposar que «hem demanat preus a altres industrials perquè també ens semblava molt alt. Aquest projecte es licitarà i hi haurà les baixes pertinents, i l'Ajuntament, a través de la brigada, pot fer algunes de les tasques perquè tot això surti molt més econòmic». També, amb relació al fet que només assumeixi el cost d'adequació, el consistori moianès va defensar que «aquest escorxador no donarà servei als municipis, sinó als ramaders i ramaderes que viuen en aquesta comarca. Donarà servei a les persones».