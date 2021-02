Moià perd l'exregidora i professora d'institut Mercè Bigorra, als 67 anys

Moià ha lamentat aquest cap de setmana la pèrdua de Mercè Bigorra, que va ser regidora de l'Ajuntament en el mandat anterior i també professora a l'institut Moianès, d'aquesta localitat. Bigorra va morir dissabte al vespre com a conseqüència d'una llarga malaltia, a l'edat de 67 anys.

La mort de Bigorra ha estat molt sentida al poble, on les reaccions en conèixer la notícia no es van fer esperar. L'Ajuntament mateix va voler expressar el seu condol amb un tuit on lamentava la pèrdua d'una «companya, amiga i exregidora», i en destacava la seva trajectòria en l'ensenyament, que sempre havia estat la seva gran passió.

Mercè Bigorra era militant d'ERC i va ser regidora d'AraMoià entre els anys 2015 i 2019, en què el partit va governar amb majoria absoluta amb 10 dels 17 regidors del consistori. Ella en va assumir les àrees de Cultura i Ensenyament, i també mantenia els vincles de l'Ajuntament amb Ràdio Moià. L'alcalde, Dionís Guiteras, que també ho era en el mandat anterior fent equip amb Bigorra, la recordava ahir com una persona «molt activa» i sempre molt integrada en les activitats culturals, i també en l'institut Moianès, d'on havia estat professora fins que es va jubilar.

A més de les seves responsabilitats com a regidora, la implicació de Bigorra en la vida cultural del poble també va anar molt lligada a la Tosca i Modilianum.

Ara com ara, no hi ha prevista cap cerimònia oberta de comiat a Bigorra, a qui es podrà donar l'últim adeu al tanatori de Moià.