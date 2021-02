Oló rep un estudi de propostes per estabilitzar un talús

La Diputació de Barcelona ha realitzat un estudi de millora del talús situat entre el carrer de Vic i el carrer Josep Sauleda, al nucli urbà de Santa Maria d'Oló, ja que presenta deficiències per erosió entre les roques dures i les toves. L'estudi, que ha estat lliurat a l'Ajuntament, preveu la realització d'actuacions amb un cost previst de 201.379 euros.

El treball proposa un sistema de contenció dels materials que el composen, mitjançant un sistema de triple torsió amb geomalla, reforçades amb perns d'ancoratge i cables d'acer que garanteix l'estabilització superficial i minimitza l'impacte visual afavorint la revegetació.

Aquest estudi forma part dels serveis que ofereix la Diputació de Barcelona als ajuntaments, davant la demanda d'inversió en una infraestructura pública. Els treballs analitzen la necessitat d'intervenció i la dimensiona de forma adequada, i ofereix diferents alternatives per tal que puguin implantar-se a partir d'una valoració tan en l'aspecte tècnic com en l'econòmic. Aquests estudis serveixen per facilitar als gestors polítics la presa de decisions sobre la inversió, prèviament a fer qualsevol actuació en l'àmbit municipal.