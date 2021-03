Mor el dibuixant moianès Josep Lluís Martínez Picanyol

El dibuixant Josep Lluís Martínez Picanyol, un dels moianesos més coneguts arreu del país i pare de personatges de còmic com Ot el bruixot ha mort a l'edat de 73 anys, segons ha anunciat la revista Cavall Fort a través de Twitter.



Picanyol, tal com era conegut artísticament, es va convertir en dibuixant de forma autodidacta i va estar vinculat durant anys a Cavall Fort, on el seu personatge Ot el bruixot va protagonitzar històries entre el 1971 i el 2014. També va col·laborar amb altres revistes i diaris.





