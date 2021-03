La neu comença a fer acte de presència al Moianès

La neu ha començat a fer acte de presència a comarques de la Catalunya Central. Un dels punts on no només s'ha pogut veure sinó que també ha pres tímidament des d'aquest dijous a la nit ha estat al Moianès, i als carrers de la seva mateixa comarca. Ho ha fet amb neu força granulada, però que ha pres al terra.





D'altra banda, l' eix del Llobregat C-25 ), entre Folgueroles (Osona) i Girona, i la C-28, al Port de la Bonaigua, estan afectades per la neu i el gel en l'inici del temporal previst per a aquest divendres a Catalunya, segons ha informat Protecció Civil. El Servei Català de trànsit (SCT) ha especificat que a la C-25, s'ha restringit el pas als vehicles de tercera categoria entre el municipi osonenc i la capital gironina.El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu un perill moderat de xàfecs de neu granulada a punts del prelitoral i de la serralada transversal. Al vessant nord del Pirineu pot nevar a totes les cotes.Pel que fa a la C-28, cal circular amb cadenes en el tram de Baqueira Beret fins a Casa Sastrada, a Alt Àneu (Pallars Sobirà). Pel que faProtecció Civil ha activat la fase de prealerta del pla Neucat i recomana prudència en els primers desplaçaments del dia per la possibilitat de trobar neu i gel a la carretera.