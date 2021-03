El Moianès espera tenir en poc més d'un any una carretera C-59 més segura

El Moianès preveu tenir l'estiu que ve una carretera C-59 notablement millorada, d'acord amb el projecte en el que està treballant el departament de Territori, i al qual tant el Consell Comarcal com els Ajuntaments estan fent aportacions perquè la intervenció sigui realment efectiva. Al llarg de les últimes setmanes s'han produït diferents trobades entre representants de l'ens comarcal i de la direcció general de d'Infraestructures de Mobilitat per concretar que no quedessin fora del projecte final necessitats que des del territori es consideren prioritàries.

Antoni Massot, conseller comarcal de l'àrea de Medi Ambient i Mobilitat, ha explicat que «a l'hora de preparar el projecte s'han transmès les necessitats particulars de cada municipi i del conjunt de la comarca», incidint sobretot en la resolució d'aspectes «que se separen una mica del que seria estrictament l'obra de la carretera, però que considerem que son absolutament necessàries per fer-la més segura, que és l'objectiu fonamental».

Massot ha concretat que aquestes peticions afegides passen principalment per l'increment de la seguretat en trams urbans, la creació de passos de fauna que mitiguin la presència d'animals creuant la carretera (especialment en terme de Castellterçol, poc després de la sortida de Sant Quirze i al sector del pont de la Fàbrega), i també la correcta resolució dels accessos als polígons industrials de Moià i de Castellterçol que hi ha situats al pas d'aquesta carretera. Un altre aspecte «molt important» que es demana que s'inclogui en la redacció d'aquest projecte és la millora de les parades d'autobús, «perquè hem de pensar que n'hi ha que estan pràcticament al mig del camp». Massot subratlla que «s'ha de poder intervenir perquè els busos es puguin apartar i parar adequadament, que l'usuari tingui una plataforma on pugui esperar en condicions, que tingui visibilitat.... Donar comoditat i seguretat al viatger. Perquè ara hi ha un senyal i prou. Falten marquesines, calen ampliacions de vorals per a la parada del bus».

El conseller comarcal de Medi Ambient i Mobilitat ha destacat que per part del departament de Territori de la Generalitat «hi ha hagut una molt bona acollida i predisposició a aquest treballa conjunt i s'han recollit totes les propostes que s'han fet». Segons Antoni Massot, el compromís que els ha expressat el departament és el de tenir redactat el projecte cap al mes de juny, i que estigui executat l'estiu del 2022.

Les demandes expressades per la comarca s'afegiran al gros del projecte, que el que preveu és una millora global del ferm; l'habilitació de cunetes trepitjables, de manera que es doti la carretera d'un sobreample, ja que un dels problemes principals és l'estretor de la calçada en molts dels seus trams, fins a l'extrem que en alguns punts dificulta el pas de dos vehicles de gran tonatge.

També es portarà a terme una renovació i adequació general de la senyalització, tant de la vertical, com de l'horitzontal i la d'orientació, i de les barreres de seguretat i balisament, i un reforç de l'indicatiu de separació entre els dos sentits de circulació, sobretot per ajudar a millorar la conducció a la nit.

El projecte que s'està definint intervindrà en el tram que va des de l'encreuament amb la N-141c, a Moià, fins a l'entrada a Sant Feliu de Codines. Una actuació que abastarà un recorregut de 13 quilòmetres, que també inclou, a banda dels dos esmentats, els termes municipals de Castellterçol i Sant Quirze Safaja.

La reivindicació de la millora de la carretera que connecta el Moianès amb el Vallès ha estat especialment expressada per ciutadans de la comarca agrupats a través de la plataforma C59 segura, que en el seu moment va elaborar un manifest en què expressava els dèficits i necessitats d'aquesta via, i va promoure una recollida de firmes. Ara, la plataforma també ha portat a terme una enquesta a través de les xarxes socials en què, mitjançant un qüestionari, demana als veïns i veïnes usuaris d'aquesta carretera que ajudin a identificar els trams més perillosos i les millores que hi són necessàries. La plataforma insisteix que cal una planificació global de millores sostingudes en el temps en aquesta carretera, perquè «no volem pedaços».