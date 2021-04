Monistrol de Calders posa en marxa el porta a porta municipalitzat

Monistrol de Calders està acabant de tancar els últims serrells per implantar el sistema de recollida selectiva de residus porta a porta, que serà gestionat directament per l'Ajuntament. El nou servei es posarà en marxa el dia 1 de maig, però el consistori ja ha engegat la campanya d'implantació. Finalment, el govern de la CUP podrà tirar endavant el nou sistema, que va quedar aturat a causa de la moció de censura de la legislatura passada.

A diferència de la majoria de municipis que disposen de recollida porta a porta, que tenen el servei externalitzat, Monistrol ha apostat per gestionar-lo directament. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha assumit tota la logística del servei com els contenidors, el camió de recollida i la contractació del personal.

L'alcalde de Monistrol, Ramon Vancells, defensa el servei municipalitzat «per un tema de costos, ja que és molt més econòmic, i per la facilitat de gestió, que dona més marge de maniobra». D'aquesta manera, assegura, «som sobirans respecte un servei essencial, que podem modificar i modelar sobre la marxa tant com vulguem».

Amb la implantació del porta a porta, Monistrol tindrà recollida de residus cinc dies a la setmana, de dimecres a diumenge, a partir de 2/4 de 8 del vespre. El consistori ha comprat un camió bicompartimentat, la qual cosa li permet recollir alhora dues o tres fraccions al dia. Vancells creu que el nou sistema «serà un èxit perquè el servei que teníem ara era molt deficient i passem a tenir-ne un de màxims i molt ambiciós, i amb molta més freqüència de recollida». L'Ajuntament calcula que amb el sistema porta a porta Monistrol passarà a reciclar fins al 80% del total dels residus que genera,respecte al 32% actual.

El servei té algunes peculiaritats com la recollida porta a porta de la fracció del vidre, que a la majoria de municipis amb aquest model és l'única que es continua recollint amb els contenidors al carrer. Una altra singularitat és l'àrea d'emergència, que estarà tancada i els usuaris hi podran accedir-hi amb una targeta, que en determinarà la freqüència d'accés. Per exemple, un resident tindrà 15 entrades a l'any, mentre que les persones de segona residència un total de 52,tenint en compte la seva dificultat a l'hora de treure les fraccions. Per la seva banda, les masies i disseminats, que no tindran porta a porta, hi podran accedir fins a160 vegades cada any.

El consistori ha calculat que el porta porta suposarà per al municipi un estalvi de 7.000 euros anuals respecte el servei actual (amb una cost de 67.000 euros), incloent-hi l'amortització del camió. També preveu que un cop consolidat el model els veïns puguin pagar pels residus que generin, de manera que «la taxa sigui més justa i els ciutadans entenguin que pagaran menys si són responsables», diu Vancells.

El servei es posarà en marxa d'aquí a quinze dies, però la campanya d'implantació continua aquest dissabte amb dues sessions, a les 12 del migdia i a les 7 de la tarda, per explicar als veïns i veïnes tots els detalls del funcionament i fer l'entrega del material necessari.

Amb la posada en marxa del porta a porta el govern de la CUP fa efectiva una proposta que ja tenia gairebé enllestida en l'anterior mandat, però que va veure frustrada per la moció de censura que el 2016 van promoure l'aleshores CDC i MDI-AM (vinculat a ERC) i que va deixar els cupaires a l'oposició.