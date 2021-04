El centre de drons de Moià guanya espai aeri per volar més alt i més lluny

El BCN Drone Center de Moià, un dels deu únics centres de proves per a drons del món que gestiona l'empresa Catuav com a camp de vol d'aeronaus no tripulades, ha duplicat el seu espai aeri segregat. Des d'ara s'hi podrà volar a més distància i altitud, i això també obre la porta a la presència d'aeronaus de més pes.

L'autorització l'ha donada el Ministeri de Foment a través de les agències espanyoles de Navegació Aèria i Seguretat Aèria, de manera que l'espai aeri que es podrà utilitzar en aquestes instal·lacions passa dels 25 als 50 km2 de superfície, i s'hi podrà volar fins a una alçada de 1.375 metres sobre nivell del mar.

El seu responsable, Jordi Santacana, explicava a aquest diari la importància d'aquesta fita, amb la qual s'ha estat treballant durant dos anys i que «multiplica el valor d'aquest centre i el seu potencial d'experimentació». I és que, disposar de més espai aeri implica poder ampliar també el camp de proves, per exemple, «de sistemes de comunicació a més distància, o en l'àmbit de la futura connectivitat amb la tecnologia 5G», apunta Santacana. Són noves possibilitats que s'obren per a l'administració pública, universitats, centres de recerca i empreses privades a l'hora de dur a terme vols experimentals de llarga autonomia i amb aeronaus de més pes en aquest centre.

Aquesta ampliació també obre la porta a les noves activitats i aplicacions, com ara els espectacles nocturns amb eixams de drons, el transport amb drons, o fins i tot els drons taxis, que hauran de dur a terme programes de vols de proves en un entorn controlat com el BCN Drone Center abans de poder realitzar vols comercials.

Malgrat l'ampliació de l'espai aeri, es garanteix la no presència de cap altra aeronau que pugui interferir o posar en risc aquestes operacions, i tot plegat es reforçarà amb la instal·lació d'un radar de control.

El centre de drons de Moià ja va fer una primera gran ampliació el 2017, en aquell cas terrestre, amb nous mòduls per allotjar empreses i fer créixer l'activitat.