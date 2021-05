Un estudi xifra en més de 550.000 euros fer una zona verda gran al nucli urbà de Santa Maria d'Oló

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Santa Maria d'Oló un estudi per a la creació d'una zona verda gran entre el Centre Recreatiu i l'espai Hemalosa al centre del municipi. L'estudi s'ha fet després que s'hagi enderrocat i reparcel·lat l'antiga fàbrica Hemalosa i planteja les possibilitats de creació d'una zona verda que permeti la connexió entre els diferents equipaments públics que hi ha i "potenciï el nexe entre l'espai urbà i l'entorn natural". Es tracta d'una zona important on també hi ha un torrent que caldria tractar a nivell paisatgístic per a la seva incorporació al conjunt de la trama urbana. L'estudi inclou dues propostes que tenen un cost de més de 550.000 euros i prop de 670.000 euros cadascuna.

El treball planteja dues propostes que donen resposta a les necessitats actuals del municipi, com és la millora dels accessos i recorreguts a peu, vinculant-lo als equipaments propers i posant en valor el seu entorn natural. L'objectiu final és "afavorir el lleure, l'activitat física, el coneixement de la natura i la cohesió social" al municipi.

A la zona hi ha diferents equipaments com el Centre Recreatiu, la sala polivalent, l'Ecomuseu del Moianès o l'Església parroquial.