El Moianès és la comarca de Catalunya que més creix en residents a l'estranger

Les comarques de l'àrea d'influència de Regió7 tenen vivint a l'estranger el 4,2% de la població que està oficialment censada en aquestes demarcacions, segons dades fetes públiques per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), a 1 de gener d'enguany. Tots els territoris de casa nostra creixen en la xifra de residents a altres països, amb l'excepció de l'Alt Urgell, tot i que hi ha baixat un gairebé testimonial 0,1%. De fet, aquesta comarca i la del Moianès són les que tenen dos dels trets més rellevants en aquesta estadística. L'Alt Urgell perquè, malgrat aquest descens registrat en relació amb l'any anterior, és, de llarg, el territori de l'àrea central que té un percentatge més elevat de la seva població residint oficialment a l'estranger. Són 4.754 persones, que equival al 23,4% dels habitants censats a la comarca, amb Andorra com a principal país de destinació. Situació lògica si es té en compte la proximitat territorial i l'important mercat laboral que el país pirinenc suposa per als alt-urgellencs. En el cas del Moianès, l'aspecte més destacat és que és la comarca de tot Catalunya que, entre l'1 de gener del 2020 i del 2021, ha tingut un augment percentual més important d'habitants vivint a l'estranger. Aquest increment ha estat del 6,5%, fins a un total de 379 persones (23 més), per davant del Montsià, la Garrotxa i d'una altra comarca de l'àrea d'influència de Regió7, el Solsonès, que és a la quarta posició amb un augment del 6,2% (633 persones). Destaca també que el Moianès és una de les sis comarques de Catalunya on el principal país de destí és l'Argentina. El Bages ha quedat, en creixement, en una posició intermèdia, ja que, segons aquesta darrera xifra publicada, hi havia prop de 200 persones més vivint a l'estranger, el que ha suposat que superi la barrera de les 6.000 i un increment en relació amb l'any anterior del 3,4%. Alhora, suposa que té el 3,3% del seu total de població vivint en altres països.

El Berguedà i la Cerdanya presenten xifres molt similars. Ambdues comarques tenen poc més d'un miler d'habitants residint a l'estranger, i l'augment que han tingut respecte a l'any anterior ha estat del 3,4%.

El nombre de catalans residents a l'estranger és de 340.514 persones, a 1 de gener del 2021, xifra que representa un increment de 9.325 persones i una variació anual del 2,8%, la més baixa des del 2009, inici de la sèrie, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). La limitació de la mobilitat internacional arran la pandèmia de la covid-19 ha suposat un alentiment significatiu del creixement del nombre de catalans residents a l'estranger.

Per països, l'increment més alt s'ha registrat al Regne Unit, on resideixen 26.759 catalans a 1 de gener del 2021, 2.243 persones més que l'any anterior, quan aquest país formava part de la Unió Europea.